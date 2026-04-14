Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
EОИИ давлатлари учун ягона сайёҳлик платформаси ишга туширилади
EОИИ мамлакатларининг ягона сайёҳлик порталини 2026 йилда ишга тушириш режалаштирилмоқда. Унда асосий диққатга сазовор жойлар, сайёҳлик йўналишлари, тадбирлар ва саёҳатчилар учун имкониятлар ҳақида маълумот жойлаштирилади
2026-04-14T17:58+0500
ТОШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. EОИИ мамлакатларининг ягона сайёҳлик портали жорий йилда синов тариқасида ишга туширилиши мумкин. Бу ҳақда БелТА Россия Иқтисодий ривожланиш вазирлигининг кўп томонлама иқтисодий ҳамкорлик ва махсус лойиҳалар департаменти директори Никита Кондратьевга таяниб хабар қилди.Кондратьевнинг айтишича, бу ташаббус ўтган йили тасдиқланган туризмни ривожлантириш концепциясидан келиб чиққан. Ҳужжат устида ишлаш жараёнида EОИИ майдонида умумий бўлган сайёҳлик йўналишлари ва тенденциялар таҳлил қилиниб, уларни ягона концепция доирасида бирлаштириш зарур, деган хулосага келинган.Ҳозир портал устида иш олиб борилмоқда. Унда EОИИга аъзо давлатлардаги асосий диққатга сазовор жойлар, сайёҳлик йўналишлари, тадбирлар ва саёҳатчилар учун имкониятлар ҳақида долзарб маълумотлар жойлаштирилиши режалаштирилган.Кондратьев сўзларига кўра, порталнинг синов режимидаги ишга туширилиши 2026 йилга мўлжалланган.
eоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, сайёҳлик портали, никита кондратев, белта, туризм, сайёҳлик йўналишлари, диққатга сазовор жойлар, travel hub ҳамдўстлик, минск
Янги платформа EОИИ давлатларидаги асосий сайёҳлик масканлари, маршрутлар ва тадбирлар ҳақидаги маълумотларни ягона жойга жамлаши кутилмоқда
