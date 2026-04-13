“Sputnik”да Евроосиё транспорт логистикаси: имкониятлар ва хавфлар муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Тошкент — Москва видеокўприги бўлиб ўтади. Унда Евроосиё транспорт логистикаси, янги йўналишлар, хавф-хатарлар, Трансафғон темир йўли ва рақамлаштириш масалалари муҳокама қилинади.
2026-04-13T12:47+0500
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. 14 апрель куни соат 13:00 да (Тошкент вақти билан) Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида “Евроосиёнинг транспорт логистикаси: янги йўналишлар, хавф-хатарлар ва имкониятлар” мавзусида Тошкент — Москва видеокўприк мулоқоти бўлиб ўтади.ИштирокчиларТошкентда:Москвада:Апрель ойи бошида Санкт-Петербургда биринчи Халқаро транспорт-логистика форуми бўлиб ўтди. Унда тегишли идоралар вакиллари ҳамда экспертлар соҳадаги асосий тенденцияларни муҳокама қилди.Видеокўприк иштирокчилари форумнинг асосий якунлари, Яқин Шарқдаги можаронинг транспорт ва логистика учун хавф-хатарлари, Марказий Осиёда ягона транспорт маконини яратиш истиқболлари, шунингдек соҳани рақамлаштириш, халқаро йўлакларни ривожлантириш, жумладан Трансафғон темир йўли лойиҳаси, кадрлар тайёрлаш, инфратузилмани ривожлантириш ҳамда Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги ҳамкорликнинг янги имкониятларини муҳокама қилади.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
тошкент, москва, видеокўприк, евроосиё, транспорт логистикаси, халқаро йўлаклар, трансафғон темир йўли, яқин шарқ, рақамлаштириш, транспорт, ўзбекистон, россия
12:47 13.04.2026 (янгиланди: 16:19 13.04.2026)
Иштирокчилар Эрон можаросининг транспорт соҳасига таъсири, Марказий Осиёда ягона транспорт маконини яратиш истиқболлари ва Трансафғон темир йўли лойиҳасини муҳокама қилади
