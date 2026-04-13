ЕОИИда давлат харидлари соҳасида ҳамкорликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди
ЕОИИда давлат харидларидаги ҳамкорлики масалалари муҳокама қилинди. ЕИК вакили Максим Ермоловичнинг айтишича, Евроосиё саноат товарлари реестри Иттифоқ ишлаб чиқарувчиларига ягона рақамли ресурс, муҳим харид воситасига айланмоқда
2026-04-13T19:23+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
давлат харидлари
еик
ҳамкорлик
https://sputniknews.uz/20260105/eaeu-davlat-xaridlar-54640469.html
еоии, еик, давлат харидлари, евроосиё саноат товарлари реестри, саноат товарлари, товар келиб чиқиши, етказиб берувчилар, буюртмачилар, рақобат
ЕИК вакили Максим Ермолович ЕОИИда давлат харидлари соҳасида ҳамкорликни чуқурлаштиришда Евроосиё саноат товарлари реестри асосий воситалардан бири бўлиб қолаётганини таъкидлади
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
ЕОИИда давлат харидлари соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. Бу ҳақда ЕИКнинг рақобат ва монополияга қарши тартибга солиш бўйича ҳайъат аъзоси Максим Ермолович маълум қилди
.
Унинг сўзларига кўра, Иттифоқ доирасида Евроосиё саноат товарлари реестри фаолият юритмоқда. У давлат харидлари сиёсатидаги муҳим восита бўлиб, ЕОИИ ишлаб чиқарувчилари учун ягона рақамли ресурс ҳисобланади.
ЕИК вакили ЕОИИ мамлакатларидан товарларнинг келиб чиқиш мамлакатини тасдиқлаш механизмлари, Евроосиё саноат товарлари реестрини шакллантириш тартиби, унинг амалдаги ҳолати ва тузилмаси, шунингдек етказиб берувчилар ҳамда буюртмачилар томонидан ундан фойдаланиш тартибига ҳам тўхталди.
“ЕОИИда маҳаллийлаштирилган товарларнинг кўпайиб бораётган рўйхати билан Евроосиё реестрининг фаолият юритиши Иттифоқ ичидаги ҳамкорликни чуқурлаштириш, ишлаб чиқариш ва ваколатларни ривожлантириш учун кучли рағбат яратади, бу эса барча иштирокчи мамлакатларнинг саноат суверенитетини бевосита мустаҳкамлайди”, — деди Ермолович.