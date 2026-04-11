https://sputniknews.uz/20260411/ukrainada-ushlab-turilgan-7-nafar-tinch-aholi-rossiyaga-qaytarildi-56851664.html
Украинада ушлаб турилган 7 нафар тинч аҳоли Россияга қайтарилди
Sputnik Ўзбекистон
Шу билан Украинага ноқонуний олиб кетилган Курск вилоятининг барча аҳолиси Россияга қайтарилди 11.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-11T16:41+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0b/56852022_0:108:1155:758_1920x0_80_0_0_9a98803047eeb218bd84a1d4823bf6c7.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/0b/56852022_0:0:1155:866_1920x0_80_0_0_34c604c172ebc89c6e3ff9719b913615.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТОШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Курск вилоятининг етти нафар аҳолиси Украина асирлигидан қайтарилди, деб эълон қилди Мудофаа вазирлиги.
"Киев режими томонидан ноқонуний равишда ушлаб турилган етти нафар Россия фуқароси — Курск вилояти аҳолиси қайтарилди", деб маълум қилди вазирлик.
Инсон ҳуқуқлари бўйича комиссар Татяна Москалкова таъкидлаганидек, улар Россия минтақасида Украина қуролли кучлари жангарилари томонидан гаровга олинган сўнгги шахслардир.
Москва шунингдек, Киев назоратидаги ҳудуддан шунча украиналик эвазига 175 нафар аскарни қайтарди. Бирлашган Араб Амирликлари воситачи сифатида иш олиб борди.
Аскарлар ҳозирда Беларусда бўлиб, у ерда уларга психологик ва тиббий ёрдам кўрсатилмоқда. Кейин улар Мудофаа вазирлиги муассасаларида даволаниш ва реабилитация қилиш учун ўз ватанларига қайтарилади.
Бир кун олдин Россия президенти Владимир Путин Пасха байрами муносабати билан махсус операция ҳудудида — 11-12 апрель кунлари "ўт очишни тўхтатиш" режими эълон қилган эди.
Пайшанба куни Россия ҳалок бўлган 41 нафар аскар эвазига Украинага 1000 нафар ҳарбий хизматчининг жасадини топширди. Томонлар 17-18 февраль кунлари Женевада гуманитар масалалар бўйича келишувларга эришдилар.