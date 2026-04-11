Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Украинада ушлаб турилган 7 нафар тинч аҳоли Россияга қайтарилди
Шу билан Украинага ноқонуний олиб кетилган Курск вилоятининг барча аҳолиси Россияга қайтарилди 11.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-11T16:41+0500
2026-04-11T16:46+0500
ТОШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Курск вилоятининг етти нафар аҳолиси Украина асирлигидан қайтарилди, деб эълон қилди Мудофаа вазирлиги.Инсон ҳуқуқлари бўйича комиссар Татяна Москалкова таъкидлаганидек, улар Россия минтақасида Украина қуролли кучлари жангарилари томонидан гаровга олинган сўнгги шахслардир.Москва шунингдек, Киев назоратидаги ҳудуддан шунча украиналик эвазига 175 нафар аскарни қайтарди. Бирлашган Араб Амирликлари воситачи сифатида иш олиб борди.Аскарлар ҳозирда Беларусда бўлиб, у ерда уларга психологик ва тиббий ёрдам кўрсатилмоқда. Кейин улар Мудофаа вазирлиги муассасаларида даволаниш ва реабилитация қилиш учун ўз ватанларига қайтарилади. Бир кун олдин Россия президенти Владимир Путин Пасха байрами муносабати билан махсус операция ҳудудида — 11-12 апрель кунлари "ўт очишни тўхтатиш" режими эълон қилган эди.Пайшанба куни Россия ҳалок бўлган 41 нафар аскар эвазига Украинага 1000 нафар ҳарбий хизматчининг жасадини топширди. Томонлар 17-18 февраль кунлари Женевада гуманитар масалалар бўйича келишувларга эришдилар.
россия, россия тив, украина, тинчлик

16:41 11.04.2026 (янгиланди: 16:46 11.04.2026)
Шу билан Украинага ноқонуний олиб кетилган Курск вилоятининг барча аҳолиси Россияга қайтарилди
ТОШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Курск вилоятининг етти нафар аҳолиси Украина асирлигидан қайтарилди, деб эълон қилди Мудофаа вазирлиги.

"Киев режими томонидан ноқонуний равишда ушлаб турилган етти нафар Россия фуқароси — Курск вилояти аҳолиси қайтарилди", деб маълум қилди вазирлик.

Инсон ҳуқуқлари бўйича комиссар Татяна Москалкова таъкидлаганидек, улар Россия минтақасида Украина қуролли кучлари жангарилари томонидан гаровга олинган сўнгги шахслардир.
Москва шунингдек, Киев назоратидаги ҳудуддан шунча украиналик эвазига 175 нафар аскарни қайтарди. Бирлашган Араб Амирликлари воситачи сифатида иш олиб борди.
Аскарлар ҳозирда Беларусда бўлиб, у ерда уларга психологик ва тиббий ёрдам кўрсатилмоқда. Кейин улар Мудофаа вазирлиги муассасаларида даволаниш ва реабилитация қилиш учун ўз ватанларига қайтарилади.
Бир кун олдин Россия президенти Владимир Путин Пасха байрами муносабати билан махсус операция ҳудудида — 11-12 апрель кунлари "ўт очишни тўхтатиш" режими эълон қилган эди.
Пайшанба куни Россия ҳалок бўлган 41 нафар аскар эвазига Украинага 1000 нафар ҳарбий хизматчининг жасадини топширди. Томонлар 17-18 февраль кунлари Женевада гуманитар масалалар бўйича келишувларга эришдилар.
