Тошкентда Юрий Гагарин ҳайкали пойига гуллар қўйилди — видео
Тошкентда дунёдаги биринчи космонавт ҳайкали ёнида "Трава у дома" қўшиғининг таниш оҳанглари янгради, маҳаллий аҳоли эса қаҳрамон қўлларида гуллар билан жамланиб, қаҳрамон хотирасига эҳтиром кўрсатди.Тадбирда Россия элчихонаси, Россотрудничество, пойтахтнинг Чилонзор тумани ҳокимлиги ҳамда Рус маданият маркази вакиллари иштирок этди.
2026-04-10T19:03+0500
Тошкентда биринчи фазогир хотирасига ҳурмат бажо келтирилди.
Тошкентда дунёдаги биринчи космонавт ҳайкали ёнида “Трава у дома” қўшиғининг таниш оҳанглари янгради, маҳаллий аҳоли эса қаҳрамон қўлларида гуллар билан жамланиб, қаҳрамон хотирасига эҳтиром кўрсатди.
Тадбирда Россия элчихонаси, Россотрудничество, пойтахтнинг Чилонзор тумани ҳокимлиги ҳамда Рус маданият маркази вакиллари иштирок этди.
Фахрий меҳмонлар 1961 йилги зафар ортида миллионлаб кишиларнинг, жумладан, ўзбекистонликларнинг ҳам меҳнати ётганини таъкидлаб ўтди.
Россия Федерацияси элчихонасининг маслаҳатчи-вакили Андрей Ланчиков ушбу воқеанинг умумжаҳон миқёсини алоҳида таъкидлаб, Россия ташаббуси билан БМТ Бош Ассамблеяси 12 апрелни халқаро аҳамиятга молик байрам сифатида расман белгилаганини қайд этди.
“Бу ютуқнинг аҳамиятини ортиқча баҳолаб бўлмайди — бу бутун инсоният цивилизацияси ривожида муҳим тарихий босқич. Буюк ватандошимизнинг қаҳрамонлиги халқимизнинг энг мураккаб ва технологик жиҳатдан илғор вазифаларни самарали ҳал этишга қодир эканлигини тасдиқлади. Дунёдаги миллиардлаб инсонлар учун Гагарин ҳамон қаҳрамонлик тимсоли бўлиб қолмоқда ва энг юксак мақсадларга эришишга илҳомлантирмоқда", — деди Ланчиков.
Синовчи учувчи Александр Харламов тадбирга ўзгача руҳ бағишлади. У Гагариннинг парвози қандай қилиб уни, оддий мактаб ўқувчисини, осмонни орзу қилишга ва охир-оқибат ўз мақсадига эришишга ундаганини эслади.
“Биласизми, интилишингиз керак. Мен йигитларга, қизларга ҳам мурожаат қиламан, зеро космосда нафақат эркаклар, балки қизлар, аёллар ҳам парвоз қилган ва бундан кейин ҳам учади. Агар космонавт ёки учувчи бўлмасангиз ҳам, интилиш бўлса, бу сизга бошқа соҳада ҳам жуда катта фойда беради”, — деди Александр Харламов.
У республиканинг космик дастурга қўшган ҳиссасини — космик объектларни учириш учун улкан самолётлар қўнган Жаслиқ аэродроми ҳамда космосни ўрганиш учун энг мураккаб ускуналарни йиққан Тошкент заводларини эслади.
Тадбирнинг тантанали муҳити — Sputnik видеоcида.