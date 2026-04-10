Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази "Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи таркибига киради.
https://sputniknews.uz/20260410/postsovet-makoni-56822719.html
"Sputnik"да Россия ташқи сиёсатида постсовет маконининг роли муҳокама қилинади
“Sputnik”да Россия ташқи сиёсатида постсовет маконининг роли муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Мулоқотда СССР парчаланганидан сўнг 35 йил ўтганига қарамай, постсовет макони ҳануз динамик ўзгаришлар ҳудуди бўлиб қолиши ва халқаро сиёсатда ўз ўрнини излаши... 10.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-10T13:01+0500
2026-04-10T13:01+0500
матбуот маркази
жамият
россия
ссср
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46347026_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_090c00d6984fb41b2120deb9751ce852.jpg
ТОШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида постсовет макони Россия ташқи сиёсатининг устувор йўналишларидан бири тўғрисидаги давра суҳбати бўлиб ўтади.Тадбир 13 апрель куни Тошкент вақти билан соат 17:00 да “Тошкент–-Москва—Минск—Ереван” видеокўприги мулоқоти тарзида бўлиб ўтади.Иштирокчилар:Москвадан:Тошкент, Ереван ва Минскдан:17 апрель куни Москвада Мустақил давлатлар Ҳамдўстлиги ташқи ишлар вазирлари кенгашининг йиғилиши режалаштирилган.Мулоқотда СССР парчаланганидан сўнг 35 йил ўтганига қарамай, постсовет макони ҳануз динамик ўзгаришлар ҳудуди бўлиб қолиши ва халқаро сиёсатда ўз ўрнини излаши муҳокама қилинади.Тадбир доирасида СССР парчаланган кейин шаклланган мамлакатларнинг сиёсий ривожланишининг асосий йўналишлари, уларнинг глобал ва минтақавий жараёнларга интеграциялашувининг ўзига хос хусусиятлари, миллий ўзига хосликни излаш ва ташқи сиёсат стратегияларини шакллантириши ҳақида гап боради.Шунингдек, Россия ТИВ МДХМИ Халқаро тадқиқотлар институтининг “Постсовет давлатлари: ўзгарувчан дунёда янги ролни излаш” маърузаси тақдим этилади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46347026_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_543bfbf93dab110ec0d30b42ebbc429a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, россия, ссср
жамият, россия, ссср

“Sputnik”да Россия ташқи сиёсатида постсовет маконининг роли муҳокама қилинади

13:01 10.04.2026
© SputnikПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.04.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Мулоқотда СССР парчаланганидан сўнг 35 йил ўтганига қарамай, постсовет макони ҳануз динамик ўзгаришлар ҳудуди бўлиб қолиши ва халқаро сиёсатда ўз ўрнини излаши муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида постсовет макони Россия ташқи сиёсатининг устувор йўналишларидан бири тўғрисидаги давра суҳбати бўлиб ўтади.
Тадбир 13 апрель куни Тошкент вақти билан соат 17:00 да “Тошкент–-Москва—Минск—Ереван” видеокўприги мулоқоти тарзида бўлиб ўтади.
Иштирокчилар:
Москвадан:
Москва давлат халқаро муносабатлар институти (МДХМИ) Халқаро тадқиқотлар институтининг “Постсовет давлатларнинг янги роли” дастури раҳбари, Россия ташқи сиёсати ва халқаро муносабатлар кафедраси доценти Сергей Маркедонов;
Россия давлат гуманитар университети доценти Александр Гущин;
МДХМИ Халқаро тадқиқотлар институтининг “Постсовет давлатларнинг янги роли” дастури етакчи илмий ходими Александр Князев.
Тошкент, Ереван ва Минскдан:
ОАВ вакиллари
17 апрель куни Москвада Мустақил давлатлар Ҳамдўстлиги ташқи ишлар вазирлари кенгашининг йиғилиши режалаштирилган.
Мулоқотда СССР парчаланганидан сўнг 35 йил ўтганига қарамай, постсовет макони ҳануз динамик ўзгаришлар ҳудуди бўлиб қолиши ва халқаро сиёсатда ўз ўрнини излаши муҳокама қилинади.
Тадбир доирасида СССР парчаланган кейин шаклланган мамлакатларнинг сиёсий ривожланишининг асосий йўналишлари, уларнинг глобал ва минтақавий жараёнларга интеграциялашувининг ўзига хос хусусиятлари, миллий ўзига хосликни излаш ва ташқи сиёсат стратегияларини шакллантириши ҳақида гап боради.
Шунингдек, Россия ТИВ МДХМИ Халқаро тадқиқотлар институтининг “Постсовет давлатлари: ўзгарувчан дунёда янги ролни излаш” маърузаси тақдим этилади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0