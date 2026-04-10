“Sputnik”да Россия ташқи сиёсатида постсовет маконининг роли муҳокама қилинади
Мулоқотда СССР парчаланганидан сўнг 35 йил ўтганига қарамай, постсовет макони ҳануз динамик ўзгаришлар ҳудуди бўлиб қолиши ва халқаро сиёсатда ўз ўрнини излаши... 10.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида постсовет макони Россия ташқи сиёсатининг устувор йўналишларидан бири тўғрисидаги давра суҳбати бўлиб ўтади.
Тадбир 13 апрель куни Тошкент вақти билан соат 17:00 да “Тошкент–-Москва—Минск—Ереван” видеокўприги мулоқоти тарзида бўлиб ўтади.
Москва давлат халқаро муносабатлар институти (МДХМИ) Халқаро тадқиқотлар институтининг “Постсовет давлатларнинг янги роли” дастури раҳбари, Россия ташқи сиёсати ва халқаро муносабатлар кафедраси доценти Сергей Маркедонов;
Россия давлат гуманитар университети доценти Александр Гущин;
МДХМИ Халқаро тадқиқотлар институтининг “Постсовет давлатларнинг янги роли” дастури етакчи илмий ходими Александр Князев.
Тошкент, Ереван ва Минскдан:
17 апрель куни Москвада Мустақил давлатлар Ҳамдўстлиги ташқи ишлар вазирлари кенгашининг йиғилиши режалаштирилган.
Тадбир доирасида СССР парчаланган кейин шаклланган мамлакатларнинг сиёсий ривожланишининг асосий йўналишлари, уларнинг глобал ва минтақавий жараёнларга интеграциялашувининг ўзига хос хусусиятлари, миллий ўзига хосликни излаш ва ташқи сиёсат стратегияларини шакллантириши ҳақида гап боради.
Шунингдек, Россия ТИВ МДХМИ Халқаро тадқиқотлар институтининг “Постсовет давлатлари: ўзгарувчан дунёда янги ролни излаш” маърузаси тақдим этилади.