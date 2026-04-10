https://sputniknews.uz/20260410/ozbekiston-oltin-valyuta-56830540.html
Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари камайди
Sputnik Ўзбекистон
Кетма-кет ўсишдан кейин Ўзбекистоннинг халқаро захиралари март ойида 8,1 млрд долларга қисқарди. 10.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-04-10T18:18+0500
инфографика
олтин-валюта захиралари
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/09/56802627_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8f566a575aa6b09512fc67b7146033b7.png
Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари 2026 йил 1 апрел ҳолатига 68,99 млрд долларни ташкил қилди. Март ойида халқаро захиралар 8,1 миллиард долларга (-10,5%) қисқарди.Марказий банк ҳисоботида қайд этилишича, захираларнинг 60,85 миллиард доллари олтин ҳиссасига тўғри келган. Қолган қисмини (7,57 миллиард доллар) хорижий валютадаги захира активлар ташкил этган.Регулятор халқаро захиралар қиймати пасайишига март ойида олтин нархининг 5 174 доллардан 4 553 долларгача тушиши жиддий таъсир қилганини билдирган.Захиралар таркибида олтиннинг жисмоий ҳажми 13,1 млн троя унциядан 13,4 млн троя унцияга ошган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/09/56802627_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_23c5623d83b78bf4e2eef2b041b80034.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, олтин-валюта захиралари, ўзбекистон, инфографика
