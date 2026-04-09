https://sputniknews.uz/20260409/uzbekistan-asosiy-kapital-investitsiyalar-56796048.html
Ўзбекистонда 30 йил давомида асосий капиталга инвестициялар ўсиши - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2025 йилда Ўзбекистонда асосий капиталга инвестициялар 591,1 трлн сўмни ташкил этди. 2005 йилга нисбатан кўрсаткич қарийб 187 баробарга ошган. Бу маблағлар бино, йўл, иншоот ва ускуналар яратиш ёки янгилашга йўналтирилади.
2026-04-09T12:48+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/08/56780979_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_85cf6f100b1cf21fb8042f2294294277.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-декабрь ойларида иқтисодиёт ва ижтимоий соҳани ривожлантириш учун барча молиялаштириш манбалари ҳисобидан 591,1 трлн сўм асосий капиталга инвестициялар ўзлаштирилган. Расмий ахборотда бу кўрсаткич 1991 йилга нисбатан 14,2 бараварга ошгани ҳам қайд этилган.Асосий капиталга инвестициялар оддий айтганда янги бинолар, иншоотлар, йўллар, ишлаб чиқариш қувватлари, машина ва ускуналарни яратиш ёки янгилашга йўналтирилган маблағлардир. Капитал таъмирлаш харажатлари ва қайта баҳолаш ҳисобига қўшилган қиймат бу тушунчага кирмайди.Шу боис бу кўрсаткич иқтисодиётга қанча миқдорда узоқ муддатли сармоя киритилаётганини, яъни янги қувватлар, инфратузилма ва ишлаб чиқариш базаси қай даражада кенгайиб бораётганини кўрсатади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/08/56780979_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_20e2e7d27d72225f6c911ba102fba410.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
асосий капиталга инвестициялар, инвестициялар, иқтисодиёт, ижтимоий соҳа, 2025 йил, 2005 йил, бинолар, иншоотлар, йўллар, ишлаб чиқариш қувватлари, машина ва ускуналар
12:48 09.04.2026 (янгиланди: 13:01 09.04.2026)
