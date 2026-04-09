https://sputniknews.uz/20260409/putin-ukraine-pasxa-sulh-qaror-56807982.html
Песков: Путин Украина билан Пасха сулҳи бўйича ҳали қарор қабул қилгани йўқ
Песков: Путин Украина билан Пасха сулҳи бўйича ҳали қарор қабул қилгани йўқ
Sputnik Ўзбекистон
Путин Пасха муносабати билан эҳтимолий сулҳ бўйича ҳали қарор қабул қилмаган. Туркия эса Яқин Шарқдаги деэскалация Украина бўйича мулоқотга туртки бериши мумкин, деб ҳисобласа-да, томонлардан ҳозирча аниқ сигнал кўрмаяпти.
2026-04-09T18:51+0500
2026-04-09T18:51+0500
2026-04-09T18:51+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
украина
владимир зеленский
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/04/28790452_0:208:2899:1839_1920x0_80_0_0_574e47b72c036cb24bd1a5d96ad1917b.jpg
ТОШКEНТ, 9 апр – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин ҳозирча Пасха муносабати билан эҳтимолий ўт очишни тўхтатиш бўйича ҳеч қандай қарор қабул қилмаган. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, бугунги кунга қадар олий бош қўмондон томонидан пасхалик сулҳ юзасидан қарор қабул қилинмаган. Аввалроқ Владимир Зеленский Украина бу йил Пасха байрамида ўт очишни тўхтатишга тайёрлигини билдирган эди.Шу билан бирга, Туркия ҳукуматидаги манба РИА Новостига Анқара Яқин Шарқдаги вазиятнинг нормаллашуви Украина бўйича музокараларни қайта тиклаш учун қулайроқ шароит яратиши мумкин, деб ҳисоблашини айтди. Бироқ манбага кўра, ҳозирча томонлардан музокаралар жараёнини қайта бошлашга тайёрликни англатувчи аниқ сигналлар кузатилмаяпти.Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров эса Украина мавзуси бўйича алоқалар норасмий ва махфий тарзда давом этаётганини билдирди. Унинг айтишича, америкалик воситачилар бошқа йўналишлар билан банд бўлгани сабабли мулоқотни қайта тиклаш масаласида маълум танаффус юзага келган.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/04/28790452_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_d8bf0760bf78865e74daf5006d062769.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
песков, путин, пасха сулҳи, украина, зеленский, туркия, музокаралар, лавров, россия, ўт очишни тўхтатиш
песков, путин, пасха сулҳи, украина, зеленский, туркия, музокаралар, лавров, россия, ўт очишни тўхтатиш
Песков: Путин Украина билан Пасха сулҳи бўйича ҳали қарор қабул қилгани йўқ
Пасха арафасида эҳтимолий сулҳ масаласи яна муҳокамага чиқди: Кремль ҳозирча қарор йўқлигини айтмоқда, Туркия эса музокаралар учун аниқ сигналлар кўрмаяпти.
ТОШКEНТ, 9 апр – Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин ҳозирча Пасха муносабати билан эҳтимолий ўт очишни тўхтатиш бўйича ҳеч қандай қарор қабул қилмаган. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди
.
Унинг сўзларига кўра, бугунги кунга қадар олий бош қўмондон томонидан пасхалик сулҳ юзасидан қарор қабул қилинмаган. Аввалроқ Владимир Зеленский Украина бу йил Пасха байрамида ўт очишни тўхтатишга тайёрлигини билдирган эди.
Аввалроқ Дмитрий Песков Зеленскийнинг ушбу баёнотига изоҳ бериб, Киев сулҳга жуда муҳтож эканини айтган эди. Унинг сўзларига кўра, фронтдаги вазиятни нафақат Россия, балки хорижий мутахассислар ҳам кузатмоқда ва бу динамика Россия қўшинлари бутун фронт чизиғи бўйлаб турли суръатда бўлса-да, олдинга силжиётганини кўрсатмоқда.
Шу билан бирга, Туркия ҳукуматидаги манба РИА Новостига Анқара Яқин Шарқдаги вазиятнинг нормаллашуви Украина бўйича музокараларни қайта тиклаш учун қулайроқ шароит яратиши мумкин, деб ҳисоблашини айтди. Бироқ манбага кўра, ҳозирча томонлардан музокаралар жараёнини қайта бошлашга тайёрликни англатувчи аниқ сигналлар кузатилмаяпти.
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров эса Украина мавзуси бўйича алоқалар норасмий ва махфий тарзда давом этаётганини билдирди. Унинг айтишича, америкалик воситачилар бошқа йўналишлар билан банд бўлгани сабабли мулоқотни қайта тиклаш масаласида маълум танаффус юзага келган.
Маълумот учун: Пасха — православ христианлар учун энг муҳим диний байрами ҳисобланади. 2026 йилда православ Пасха 12 апрелга тўғри келади