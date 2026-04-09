Ўзбекистонда озиқ-овқат нархларининг ўзгариши
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мева-сабзавотлар нархи таъсирини ҳисобга олмаганда, март ойида ойлик инфляция 0,5 фоизни ташкил этди. Ўтган...
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мева-сабзавотлар нархи таъсирини ҳисобга олмаганда, март ойида ойлик инфляция 0,5 фоизни ташкил этди. Ўтган йилнинг шу ойида бу кўрсаткич 0,9 фоиз бўлган.2026 йил март ойида умумий ойлик ИНИ 100,6%, йиллик инфляция эса 107,1 фоиз бўлган. Озиқ-овқат маҳсулотлари нархи ўртача 1,2 фоизга ошган, бироқ айрим сабзавотларда кескин пасайиш ҳам кузатилган: масалан, бодринг 20,7 фоизга арзонлаган, помидор эса аксинча 11,5 фоизга қимматлаган.
Март ойида нархи ошган айрим маҳсулотлар
Маҳсулот номи
2026 йил февралга нисбатан
2025 йил мартга нисбатан
Тухум
+ 2,1%
+ 17%
Суякли мол гўшти
+ 1.8%
+ 15.1%
Қўй гўшти
+ 1.2%
+ 18.2%
Суяксиз мол гўшти
+ 1.2%
+ 15.5%
Тирик ва совутилган балиқ
+ 1.7%
+ 5.3%
Март ойида нархи пасайган айрим маҳсулотлар
Маҳсулот номи
2026 йил февралга нисбатан
2025 йил мартга нисбатан
Гуруч ва гуруч оқшоғи
- 0.4%
- 12.3%
Парранда гўшти
-0.4%
+7.1%
Помидор
-11.5%
-6.5%
Картошка
-9.8%
+16.5%
Пиёз
-4.6%
-9.2%