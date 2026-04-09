Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда озиқ-овқат нархларининг ўзгариши
Ўзбекистонда озиқ-овқат нархларининг ўзгариши
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мева-сабзавотлар нархи таъсирини ҳисобга олмаганда, март ойида ойлик инфляция 0,5 фоизни ташкил этди. Ўтган... 09.04.2026, Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мева-сабзавотлар нархи таъсирини ҳисобга олмаганда, март ойида ойлик инфляция 0,5 фоизни ташкил этди. Ўтган йилнинг шу ойида бу кўрсаткич 0,9 фоиз бўлган.2026 йил март ойида умумий ойлик ИНИ 100,6%, йиллик инфляция эса 107,1 фоиз бўлган. Озиқ-овқат маҳсулотлари нархи ўртача 1,2 фоизга ошган, бироқ айрим сабзавотларда кескин пасайиш ҳам кузатилган: масалан, бодринг 20,7 фоизга арзонлаган, помидор эса аксинча 11,5 фоизга қимматлаган.
миллий статистика қўмитаси , нарх-наво, ўзбекистон, жамият, инфографика

Ўзбекистонда озиқ-овқат нархларининг ўзгариши

Март ойида нархи ошган айрим маҳсулотлар

Маҳсулот номи

2026 йил февралга нисбатан

2025 йил мартга нисбатан

Тухум

+ 2,1%

+ 17%

Суякли мол гўшти

+ 1.8%

+ 15.1%

Қўй гўшти

+ 1.2%

+ 18.2%

Суяксиз мол гўшти

+ 1.2%

+ 15.5%

Тирик ва совутилган балиқ

+ 1.7%

+ 5.3%

Март ойида нархи пасайган айрим маҳсулотлар

Маҳсулот номи

2026 йил февралга нисбатан

2025 йил мартга нисбатан

Гуруч ва гуруч оқшоғи

- 0.4%

- 12.3%

Парранда гўшти

-0.4%

+7.1%

Помидор

-11.5%

-6.5%

Картошка

-9.8%

+16.5%

Пиёз

-4.6%

-9.2%

