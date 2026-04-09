https://sputniknews.uz/20260409/amir-temur-konferentsiya-prezident-tabrik-56804296.html
Амир Темур ҳақида халқаро конференция бошланди, Президент иштирокчиларга табрик йўллади
Sputnik Ўзбекистон
Амир Темур ва темурийлар тамаддунининг жаҳон тарихи ва маданиятидаги ўрни ва аҳамияти мавзусида конференция бошланди. Шавкат Мирзиёев иштирокчиларга табрик йўллаб, Амир Темур меросини ўрганиш ва тарғиб этиш муҳимлигини таъкидлади
2026-04-09T16:58+0500
шавкат мирзиёев
халқаро конференция
амир темур
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/12/56343014_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c3ef5505ab165b17390460edb807403a.jpg
ТОШКEНТ, 9 апр – Sputnik. Тошкентда Амир Темур ва Темурийлар цивилизациясининг жаҳон тарихи ва маданиятидаги ролига бағишланган халқаро конференция бошланди. Конференцияда 15 та мамлакатдан 250 нафардан ортиқ илмий бирлашмалар вакиллари иштирок этмоқда, деб хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.Президент Шавкат Мирзиёев конференция иштирокчиларига табрик йўллаб, Амир Темур меросини чуқур ўрганиш, унинг жаҳон тарихи ва тамаддунидаги ўрнини кенг тарғиб этиш, шунингдек, бу бой меросни ёш авлодга илмий ва маърифий асосда етказиш муҳимлигини таъкидлади. Қайд этилишича, юбилей тадбирлари доирасида халқаро конференциялар, учрашувлар ва маърифий лойиҳаларни ўтказиш, “Темур тузуклари”ни қатор хорижий тилларда нашр этиш ҳамда темурийлар даври манбаларига оид электрон платформани ишга тушириш кўзда тутилган.
https://sputniknews.uz/20260409/amir-temur-56798002.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/12/56343014_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_709840a5f1216c237e7a88dd4d1b402e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
амир темур, темурийлар, халқаро конференция, тошкент, шавкат мирзиёев, темурийлар тамаддуни, жаҳон тарихи, маданият, ислом цивилизацияси маркази, амир темур ойлиги
16:58 09.04.2026 (янгиланди: 18:31 09.04.2026)
Тошкентда ўтаётган анжуманда 15 мамлакатдан олимлар темурийлар меросини муҳокама қилмоқда. Давлат раҳбари тадбир қатнашчиларига табрик йўллади
