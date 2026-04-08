Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси
2026 йил январь–февраль ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 11,6 млрд доллар бўлди. Шунинг 3,28 млрд доллари ёки 28,3 фоизи ЕОИИ давлатлари ҳиссасига тўғри келди
2026-04-08T18:46+0500
ўзбекистон, еоии, ташқи савдо, ташқи савдо айланмаси, экспорт, импорт, миллий статистика қўмитаси, россия, қозоғистон, беларусь
Январь–февраль ойларида Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдоси 3,28 млрд долларни ташкил этиб, умумий савдо айланмасининг 28,3 фоизига етди
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 11,6 миллиард долларни ташкил этди.
Шу даврда ЕОИИга аъзо давлатлар билан ташқи савдо айланмаси 3 281,8 миллион долларга тенг бўлиб, умумий ҳажмнинг 28,3 фоизини ташкил қилди. Бу кўрсаткич Ўзбекистон ташқи савдосида ЕОИИ мамлакатлари муҳим ўрин тутаётганини кўрсатади.
Жумладан, мазкур давлатларга экспорт ҳажми 979,3 миллион доллар, импорт эса 2 302,5 миллион доллар бўлди. Шу билан бирга, ЕОИИ мамлакатлари билан савдода импорт кўрсаткичи экспортдан анча юқори бўлиб қолмоқда.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.