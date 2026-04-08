Тошкентда Талгат Мирраҳимовнинг “Осиё” номли кўргазмаси очилди — фото
© Sputnik / Бахром Хатамов Талгат Миррахимовнинг “Осиё” номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Тошкент фотосуратлар уйида қирғиз рассоми Талгат Миррахимовнинг кўргазмаси очилди — бу Марказий Осиё маданий алоқаларидаги муҳим воқеа.
ТОШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. 7 апрель куни Тошкент фотосуратлар уйида Қирғизистонда хизмат кўрсатган маданият арбоби, “Данк” ордени соҳиби Талгат Мирраҳимовнинг “Осиё” номли шахсий кўргазмасининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди.
Ушбу экспозиция рассомнинг кўп йиллик ижодий фаолиятини қамраб олиб, 123 та рангтасвир ва графика асарларини ўз ичига олади ҳамда унинг Ўзбекистондаги энг йирик кўргазмаси сифатида эътироф этилмоқда.
© Sputnik / Бахром Хатамов Флаги Узбекистана и Кыргызстана
Флаги Узбекистана и Кыргызстана
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Ўзбекистон Бадиий академиясиТалгат Миррахимовнинг “Осиё” номли кўргазмаси
© Ўзбекистон Бадиий академияси
Талгат Мирраҳимов ижоди миллий анъаналар ва замонавий бадиий ифода воситаларининг ўзига хос уйғунлиги билан ажралиб туради. Унинг асарларида Марказий Осиё табиатининг гўзаллиги, халқона руҳ ва чуқур фалсафий қарашлар мужассам.
© Sputnik / Бахром Хатамов Талгат Миррахимовнинг “Осиё” номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Талгат Миррахимовнинг “Осиё” номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Тадбирда Қирғизистоннинг Ўзбекистондаги элчиси, Ўзбекистон Бадиий академияси ҳамда Ўзбекистон Рассомлар уюшмаси раҳбарияти, шунингдек, турли миллий маданият марказлари вакиллари иштирок этишди.
© Ўзбекистон Бадиий академиясиТалгат Миррахимовнинг “Осиё” номли кўргазмаси
© Ўзбекистон Бадиий академияси
© Sputnik / Бахром Хатамов Талгат Миррахимовнинг “Осиё” номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Ушбу кўргазма нафақат менинг ижодий йўлимнинг кўзгуси, балки муштарак тарих ва илҳом билан боғланган халқларимиз маданияти ўртасидаги кўприкдир", – деди Талгат Мирраҳимов.
© Sputnik / Бахром Хатамов “Осиё” кўргазмаси меҳмони
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Талгат Миррахимовнинг “Осиё” номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кечанинг энг муҳим воқеаларидан бири — икки давлат рассомлар уюшмалари ўртасида 2026-2031 йилларга мўлжалланган ҳамкорлик меморандуми имзоланиши бўлди. Ушбу ҳужжат маданий ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиб, Фарғона водийсида қўшма пленерлар ўтказиш, Тошкент ва Бишкек шаҳарларида мунтазам кўргазмалар ташкил этишни назарда тутади.
© Sputnik / Бахром Хатамов Талгат Миррахимовнинг “Осиё” номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Талгат Миррахимовнинг “Осиё” номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов Талгат Миррахимовнинг “Осиё” номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Мазкур кўргазма нафақат санъат ихлосмандлари, балки бутун минтақанинг маданий ҳаёти учун муҳим воқеа сифатида эътироф этилмоқда.
© Sputnik / Бахром Хатамов Талгат Миррахимовнинг “Осиё” номли кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кўргазма 17 апрельгача давом этади.