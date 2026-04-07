Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260407/mirziyoeva-gor-ishbilarmonlik-masalalar-muhokama-56747519.html
Вашингтонда Саида Мирзиёева ва Сержио Гор ишбилармонлик масалаларини муҳокама қилди
Вашингтонда Саида Мирзиёева ва Сержио Гор ишбилармонлик масалаларини муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Саида Мирзиёева Вашингтонда АҚШ президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили, элчи Сержио Гор билан учрашиб, икки давлат ўртасидаги ишбилармонлик ҳамкорлиги ва инвестиция кун тартибини муҳокама қилди.
2026-04-07T09:39+0500
2026-04-07T10:49+0500
сиёсат
ўзбекистон
учрашув
саида мирзиёева
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/07/56747099_0:187:2560:1627_1920x0_80_0_0_7fbd6527a88159dc2624cd68b3f78aa2.jpg
https://sputniknews.uz/20251202/mirziyoeva-minnixanov-hamkorlik-muhokama-53876395.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/07/56747099_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_8987a35998215e535c4867d8fd260a1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Телеграм канал С.МирзиёевойВстреча Саиды Мирзиёевой с сопредседателем Американо-узбекского делового совета Серджио Гором
Встреча Саиды Мирзиёевой с сопредседателем Американо-узбекского делового совета Серджио Гором - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.04.2026
© Телеграм канал С.Мирзиёевой
Oбуна бўлиш
Вашингтондаги мулоқот икки давлат ўртасидаги бизнес ва инвестиция алоқаларини янада тизимли асосда ривожлантиришга қаратилган навбатдаги қадам сифатида баҳоланмоқда.
ТОШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. АҚШ пойтахти Вашингтон шаҳрида Ўзбекистон Президенти администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгаши ҳамраиси, АҚШ президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили, элчи Сержио Гор билан учрашув ўтказди.
Учрашувда икки мамлакат ўртасидаги ишбилармонлик ҳамкорлигининг асосий йўналишлари ва инвестиция кун тартибидаги долзарб масалалар муҳокама қилинди.
Томонлар мазкур мулоқотни амалий ҳамкорликни кенгайтириш учун муҳим майдон сифатида баҳолади.
Таъкидланишича, учрашув Кенгаш фаолиятининг расмий бошланиши арафасида бўлиб ўтди. Ушбу тузилма Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги бизнес алоқаларини мустаҳкамлаш, янги инвестиция имкониятларини илгари суришга хизмат қилиши кутилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, февраль ойида Мирзиёева кенгашнинг биринчи йиғилиши Тошкентда ўтказилиши ҳақида хабар берган эди. Ноябрь ойида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Америка-Ўзбекистон ишбилармонлар ва сармоядорлар кенгашини ташкил этиш тўғрисидаги фармонни имзолаган эди. Кенгаш икки мамлакат компания ва идораларининг стратегик бизнес ташаббуслари, йирик инвестиция ва савдо лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва келишишни мувофиқлаштиради ҳамда уларнинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиб боради.

Шунингдек, кенгаш доирасида Ўзбекистонга қўшимча Америка инвестицияларини жалб қилиш, шунингдек, энг муҳим инфратузилмавий ва стратегик лойиҳаларни молиялаштириш ва хатарларни тақсимлаш учун йирик халқаро молия институтларини (ЕТТБ, ХМК, ОТБ) жалб қилиш мақсадида махсус инвестиция фонди ташкил этилади.

КенгайтиришЙиғиштириш
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0