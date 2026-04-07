Вашингтонда Саида Мирзиёева ва Сержио Гор ишбилармонлик масалаларини муҳокама қилди
Саида Мирзиёева Вашингтонда АҚШ президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили, элчи Сержио Гор билан учрашиб, икки давлат ўртасидаги ишбилармонлик ҳамкорлиги ва инвестиция кун тартибини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. АҚШ пойтахти Вашингтон шаҳрида Ўзбекистон Президенти администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгаши ҳамраиси, АҚШ президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили, элчи Сержио Гор билан учрашув ўтказди.Учрашувда икки мамлакат ўртасидаги ишбилармонлик ҳамкорлигининг асосий йўналишлари ва инвестиция кун тартибидаги долзарб масалалар муҳокама қилинди. Таъкидланишича, учрашув Кенгаш фаолиятининг расмий бошланиши арафасида бўлиб ўтди. Ушбу тузилма Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги бизнес алоқаларини мустаҳкамлаш, янги инвестиция имкониятларини илгари суришга хизмат қилиши кутилмоқда.
Вашингтондаги мулоқот икки давлат ўртасидаги бизнес ва инвестиция алоқаларини янада тизимли асосда ривожлантиришга қаратилган навбатдаги қадам сифатида баҳоланмоқда.
Эслатиб ўтамиз, февраль ойида Мирзиёева кенгашнинг биринчи йиғилиши Тошкентда ўтказилиши ҳақида хабар берган эди. Ноябрь ойида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Америка-Ўзбекистон ишбилармонлар ва сармоядорлар кенгашини ташкил этиш тўғрисидаги фармонни имзолаган эди. Кенгаш икки мамлакат компания ва идораларининг стратегик бизнес ташаббуслари, йирик инвестиция ва савдо лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва келишишни мувофиқлаштиради ҳамда уларнинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиб боради.
Шунингдек, кенгаш доирасида Ўзбекистонга қўшимча Америка инвестицияларини жалб қилиш, шунингдек, энг муҳим инфратузилмавий ва стратегик лойиҳаларни молиялаштириш ва хатарларни тақсимлаш учун йирик халқаро молия институтларини (ЕТТБ, ХМК, ОТБ) жалб қилиш мақсадида махсус инвестиция фонди ташкил этилади.