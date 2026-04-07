Мирзиёев Матвиенко билан телефонда парламентлар ҳамкорлигини муҳокама қилди
Шавкат Мирзиёев Россия Федерацияси Федерация Кенгаши раиси Валентина Матвиенко билан телефон орқали мулоқот қилди. Суҳбатда парламентлараро ҳамкорлик ва икки томонлама муносабатлар муҳокама этилди.
2026-04-07T13:28+0500
ТОШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Россия Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши раиси Валентина Матвиенко билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.
шавкат мирзиёев, валентина матвиенко, ўзбекистон, россия, россия федерацияси, федерация кенгаши, парламентлараро ҳамкорлик, стратегик шериклик, иттифоқчилик муносабатлари,
13:28 07.04.2026 (янгиланди: 13:33 07.04.2026)
Президент Шавкат Мирзиёев Россия Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши раиси Валентина Матвиенко билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди
Суҳбат аввалида давлат раҳбари Валентина Матвиенкони таваллуд куни билан самимий табриклаб, унга мустаҳкам соғлиқ, бахт-саодат ва катта муваффақиятлар тилади.
Мулоқот чоғида Ўзбекистон билан Россия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини мустаҳкамлашда икки мамлакат парламентлари муҳим ҳисса қўшаётгани алоҳида қайд этилди.
Парламентлар юқори палаталари ҳамкорлиги бўйича комиссия йиғилишлари ҳар йили мунтазам ўтказиб келинаётгани таъкидланди. Шунингдек, МДҲ Парламентлараро ассамблеяси доирасидаги алоқалар ҳам самарали ривожланаётгани айтилди.
Мулоқот якунида Ўзбекистон етакчиси икки мамлакат парламентлари ўртасидаги яқин ва сермаҳсул ҳамкорликни бундан буён ҳам қўллаб-қувватлашини тасдиқлади.