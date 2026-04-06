Ўзбекистонда март ойи давомидаги инфляция - инфографика
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил март ойида товар ва хизматлар нархи ўртача 0,6 фоизга ошди. Энг катта ўсиш озиқ-овқат маҳсулотларида қайд этилди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил март ойида Ўзбекистонда истеъмол секторидаги товар ва хизматлар нархи ўртача 0,6 фоизга ошган.Йиллик ҳисобда истеъмол нархлари индекси 7,1 фоизни ташкил этган. Бу 2025 йил март ойидаги 10,3 фоизлик кўрсаткичга нисбатан 3,2 фоиз бандига паст.Март ойида энг катта ўсиш озиқ-овқат маҳсулотлари ҳиссасига тўғри келган — улар нархи ўртача 1,2 фоизга қимматлашган.Шу билан бирга, ноозиқ-овқат товарлари нархи ўртача 0,3 фоизга, аҳолига кўрсатиладиган пуллик хизматлар эса 0,2 фоизга ошган.
ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси, март, инфляция, истеъмол нархлари индекси, озиқ-овқат нархи, ноозиқ-овқат товарлари, пуллик хизматлар, нархлар ўсиши
Март ойида Ўзбекистонда товар ва хизматлар нархи ўртача 0,6 фоизга ошди, озиқ-овқат маҳсулотлари эса 1,2 фоизга қимматлашди.
