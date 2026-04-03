Тошкентда Каору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси очилди
19:30 03.04.2026 (янгиланди: 10:18 06.04.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовКаору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Эксклюзив
Ўзбекистон Бадиий академияси ҳузуридаги Икуо Хираяма марказида Каору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси “Япон баҳори” фестивали доирасида очилди.
ТОШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Мазкур кўргазма Ўзбекистон Бадиий академияси, Қозоғистоннинг “Дегдар” гуманитар жамғармаси, Япониянинг Ўзбекистондаги элчихонаси ҳамда Икуо Хираяма Халқаро маданият карвон саройи ҳамкорлигида ўтказилмоқда.
© Sputnik / Бахром ХатамовКаору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
Каору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
“Дегдар” жамғармаси 16 йилдан буён Марказий Осиё давлатларида “Япон баҳори” ва “Япон кузи” фестивалларини ўтказиб келиб, маданий алмашинувни мустаҳкамлашга хизмат қилиб келмоқда.
© Sputnik / Бахром ХатамовКаору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
Каору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Бу йилги фестивал доирасида намойиш этилаётган “Марказий Осиё ошхонаси” мангаси Япония ва Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги маданий мулоқотнинг ёрқин намунаси ҳисобланади.
© Sputnik / Бахром ХатамовКаору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
Каору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Асарда турли мамлакатлардан келган қаҳрамон қизлар япон дўстларига миллий таомлар тайёрлаш сирларини ўргатади. Шу орқали халқлар ўртасидаги ўхшашлик ва ўзига хосликлар очиб берилади.
© Sputnik / Бахром ХатамовКаору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
Каору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
“Бу манга нафақат санъат асари, балки турли халқларни бирлаштирувчи маданий кўприк вазифасини бажаради”, — дейди Sputnik билан суҳбатда Гаяне Матевосян, “Ўзбекистон-Япония” дўстлик жамияти директори
© Sputnik / Бахром ХатамовКаору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
Каору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Асардаги рецептлар шунчалик батафсил тасвирланганки, уни ҳатто амалий ошпазлик қўлланмаси сифатида ҳам фойдаланиш мумкин.
© Sputnik / Бахром ХатамовКаору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
Каору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Каору Мори дунёга машҳур манга рассоми бўлиб, унинг “Emma” асари халқаро миқёсда катта шуҳрат қозонган. Шунингдек, “Келинлар тарихи” асари Марказий Осиё ҳаёти ва анъаналарига бағишланган бўлиб, у минтақада катта қизиқиш уйғотган.
© Sputnik / Бахром ХатамовКаору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
Каору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
“Санъат чегара билмайди — у халқларни бир-бирига яқинлаштиради. Марказий Осиё ошхонаси мангаси халқлар ўртасидаги ўхшашлик ва ўзига хосликларни очиб беради”, - дея таъкидлади дўстлик жамияти директори.
© Sputnik / Бахром ХатамовКаору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
Каору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовКаору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
Каору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовКаору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
Каору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фестиваль доирасида яна бир муҳим маданий воқеа — япон скрипкачи Реносукэ Фукуда концерти ҳам бўлиб ўтади. У 20 апрель куни соат 19:00 да Ўзбекистон Давлат консерваториясида ўтказилади. Концертга кириш бепул.
© Sputnik / Бахром ХатамовКаору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
Каору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Каору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” кўргазмаси санъат, гастрономия ва маданиятни бирлаштирган ҳолда, халқлар ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
© Sputnik / Бахром ХатамовКаору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
Каору Морининг “Марказий Осиё ошхонаси” манга кўргазмаси
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кўргазма 2026-йил 12-апрелгача ташриф буюрувчилар учун очиқ бўлади.