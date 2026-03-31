Ўзбекистон велотрек бўйича ОЧда 44 та медаль билан биринчи ўринни эгаллади
15:05 31.03.2026 (янгиланди: 15:20 31.03.2026)
© Федерация велосипедного спорта УзбекистанаСборная Узбекистана заняла первое место в общем командном зачете на чемпионате Азии.
© Федерация велосипедного спорта Узбекистана
Филиппинда ўтган велотрек ва пара велотрек бўйича Осиё чемпионатида Ўзбекистон тарихий натижа қайд этди.
ТОШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси Филиппинда ўтган велоспортнинг трек ва пара велоспортнинг трек йўналиши бўйича Осиё чемпионатида умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Велосипед спорти федерацияси матбуот хизмати хабар берди.
25-31 март кунлари бўлиб ўтган мусобақада Ўзбекистон спортчилари ёшлар ва катталар ўртасида жами 24 та олтин, 11 та кумуш ва 9 та бронза, умумий ҳисобда 44 та медални қўлга киритди.
Уларнинг 21 та олтини, 10 та кумуши ва 5 та бронзаси пара спортчилар ҳиссасига тўғри келди.
Бу натижа Ўзбекистон учун тарихий бўлди: терма жамоа Осиё чемпионатида илк бор жамоавий дастурда шоҳсупага кўтарилди ва биринчи марта 24 та олтин медалга эришди.
Мусобақада қитъанинг 20 та давлати спортчилари иштирок этди. Ўзбекистон жамоаси чемпионатда Ольга Забелинская, Ёхан Дорнбуш, Дилмурод Сиддиқов ва Рината Бойметовалар бошчилигида қатнашди.