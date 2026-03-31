Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260331/uzbekistan-velotrek-asia-chempionat-bir-orin-56618440.html
Ўзбекистон велотрек бўйича ОЧда 44 та медаль билан биринчи ўринни эгаллади
Ўзбекистон велотрек бўйича ОЧда 44 та медаль билан биринчи ўринни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Филиппинда ўтган велотрек ва пара велотрек бўйича Осиё чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси 24 та олтин, жами 44 та медаль қўлга киритиб, умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади ва тарихий натижа қайд этди.
2026-03-31T15:05+0500
2026-03-31T15:20+0500
спорт
чемпион
мусобақа
олтин медаль
кумуш медал
бронза медал
ўзбекистон
велотрек
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1f/56617910_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_03f9b050dc300533cb642ad34a22a9ee.jpg
ТОШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Ўзбекистон терма жамоаси Филиппинда ўтган велоспортнинг трек ва пара велоспортнинг трек йўналиши бўйича Осиё чемпионатида умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Велосипед спорти федерацияси матбуот хизмати хабар берди.25-31 март кунлари бўлиб ўтган мусобақада Ўзбекистон спортчилари ёшлар ва катталар ўртасида жами 24 та олтин, 11 та кумуш ва 9 та бронза, умумий ҳисобда 44 та медални қўлга киритди. Бу натижа Ўзбекистон учун тарихий бўлди: терма жамоа Осиё чемпионатида илк бор жамоавий дастурда шоҳсупага кўтарилди ва биринчи марта 24 та олтин медалга эришди.Мусобақада қитъанинг 20 та давлати спортчилари иштирок этди. Ўзбекистон жамоаси чемпионатда Ольга Забелинская, Ёхан Дорнбуш, Дилмурод Сиддиқов ва Рината Бойметовалар бошчилигида қатнашди.
https://sputniknews.uz/20260329/uzbekistan-velotrekchilar-asia-chempionat-medal-56578236.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1f/56617910_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7066af680a15bc81a959af7a9a347b82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, филиппин, осиё чемпионати, велотрек, пара велотрек, ўзбекистон терма жамоаси
15:05 31.03.2026 (янгиланди: 15:20 31.03.2026)
Oбуна бўлиш
Филиппинда ўтган велотрек ва пара велотрек бўйича Осиё чемпионатида Ўзбекистон тарихий натижа қайд этди.
Сборная Узбекистана по велотреку на ЧА на Филиппинах - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2026
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0