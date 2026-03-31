Эрон Яқин Шарқдаги Украина дрон операторларига яна зарба беришга тайёрлигини билдирди

ТОШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Эрон Украина Қуролли кучлари дрон операторларининг Яқин Шарқдаги ҳаракатларини кузатмоқда ва зарурат туғилса, уларга қарши яна чора кўришга тайёр. Бу ҳақда РИА Новостига Эрон парламентининг миллий хавфсизлик ва ташқи сиёсат бўйича комиссияси аъзоси Салар Велятмедар маълум қилди.Унинг айтишича, Эрон томонидаги маълумотларга кўра, украиналик дрон мутахассислари ва бир нечта учувчисиз аппаратлар минтақага ташланган. Велятмедарнинг сўзларига кўра, Эрон махсус хизматлари вазиятни диққат билан кузатиб борган ва Дубайдаги жойлашув ҳақида зарур маълумотларни олган.Аввалроқ “Ҳотам ал-Анбия” ҳарбий қўмондонлиги марказий штаби вакили Иброҳим Зулфиқорийнинг маълум қилишича, Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси ҳарбий-ҳаво кучлари ва денгиз флоти Дубайда 20 нафардан ортиқ украиналик жойлашган ҳарбий омборга зарба берган.Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова 25 март куни бўлиб ўтган брифингда Украина Форс кўрфазига ўз мутахассисларини юбориши масаласига тўхталиб ўтган эди.
Салар Велятмедар фикрича, НАТО ёрдамисиз Украина мавжудлиги ҳам сўроқ остида қолади ва шундай шароитда АҚШнинг Киевдан ёрдам сўраши Вашингтон оғир аҳволга тушганидан далолат беради.
“Бизнинг фикримизча, бу Америка армияси ҳозирги можаро шароитида инқирозни бошдан кечираётганидан далолат беради: АҚШ ўзи ҳам энг яхши даврларни бошдан кечираётган Украинадан ёрдам сўрашга мажбур бўлди. Киев шундоқ ҳам қийинчиликларни бошдан кечирмоқда ва агар НАТО қўллаб-қувватлашни тўхтатса, унда Украинанинг мавжудлиги ҳам сўроқ остида қолади”, — дея қўшимча қилди Велятмедар.
“У ерда, можаро зонасида — фақат Украина эмас, балки Форс кўрфазида — аллақачон 200 нафардан ортиқ украиналик дронларга қарши кураш бўйича мутахассислар бор. Яна 30 киши у ерга боришга тайёргарлик кўрмоқда. Тасаввур қиляпсизми, қандай сурбетлик? Яъни у (Зеленский — таҳр.) ҳар доим унга ҳамма нарса етишмаётганини айтади ва кўпроқ пул сўрайди, ўзининг экспертларини эса Форс кўрфази зонасига юборади”, — деди Захарова.
АҚШ ва Исроилнинг Эронга ҳужуми
28 февраль куни АҚШ ва Исроил Эронга зарба беришни бошлади. Зарбалар Эроннинг ядровий дастури борасида музокаралар олиб борилаётган вақтда амалга оширилди.
АҚШ ва Исроил зарбалари оқибатида Эрон Олий раҳбари оятуллоҳ Али Хоманаий ҳалок бўлди. Ундан ташқари, Миноб шаҳрида қизлар бошланғич мактабига берилган зарба оқибатида 171 нафар бола ва 15 нафар ўқитувчилар ҳалок бўлди.
Эрон Исроил ҳудудига, шунингдек, Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий базаларига жавоб зарбалари берди. Бир неча кун давомида БАА, Баҳрайн, Уммон, Ироқ, Саудия Арабистони, Қатар ва бошқа қатор давлатлардаги АҚШ ҳарбий базалари зарбага учради.
Эрон Ҳўрмуз бўғозини ёпиб қўйди ва кемалар фақат Эрон билан келишилган тартибда ундан ўтиши мумкинлигини эълон қилди. Бунинг ортидан жаҳон бозорларида нефт нархи ошишни бошлади.
Россия президенти Владимир Путин Эрон олий раҳбарига суиқасд барча инсоний ахлоқ нормалари ва халқаро ҳуқуқни бузиш эканини таъкидлади. Россия ва Хитой 1 март куни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг фавқулодда мажлисини чақирди.