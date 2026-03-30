Ўзбекистонда 14 та “яшил” техникум очилади, 10 минг қадам дастури қайта тикланади
Президент қарори билан “Эко-маданият” лойиҳаси доирасида 14 та “яшил” техникум фаолияти йўлга қўйилади, Экостипендия ва “Ёш эколог” нишони жорий этилади. 1 майдан “10 минг қадам” тажрибаси ҳам қайта тикланади.
ТОШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. “Эко-маданият” умуммиллий лойиҳаси доирасида экологик таълим, илм-фан ва тарғиботни жадаллаштиришга қаратилган комплекс чора-тадбирлар белгиланди. Бу бўйича президент қарори қабул қилинди.Қарорнинг асосий мақсадларидан бири — 2026–2027 йилларда республиканинг ҳар бир ҳудудида ўрта бўғин кадрларини тайёрлайдиган 14 та “яшил” техникум фаолиятини йўлга қўйишдир. “Яшил” техникумларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ва таълим сифатини ошириш мақсадида улар Касбий таълим агентлиги билан келишилган ҳолда Марказий Осиё атроф-муҳит ва иқлим ўзгаришини ўрганиш университетига бириктирилади.2026/2027 ўқув йилидан бошлаб “яшил” техникумларда таълим жараёни университет ишлаб чиқадиган ва Касбий таълим агентлиги тасдиқлайдиган дастурлар асосида ташкил этилади. Шунингдек, университетнинг 1-босқичида ўқитиладиган мутахассислик фанлари техникумларнинг 2-босқич дастурларига махсус курс сифатида киритилади.“Яшил” техникумни муваффақиятли тамомлаган ва инглиз тилидан В2 даражага эга битирувчилар университет томонидан белгиланадиган ўртача балл талабидан келиб чиқиб, бакалавриатнинг 2-босқичидан ўқишни давом эттириши мумкин бўлади.Қарорга кўра, “яшил” техникумларда Экостипендия ҳам таъсис этилади. Ҳар йили 10 нафаргача иқтидорли ўқувчига меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган стипендия тўланади.Бундан ташқари, 1 майдан бошлаб “Ёш эколог” кўкрак нишони ҳам жорий этилади. Унинг III даражаси мактаб ўқувчиларига, II даражаси техникум ўқувчилари ва олий таълим муассасалари талабаларига, I даражаси эса халқаро ва маҳаллий миқёсда юқори натижага эришган ёшларга берилади.
Эслатиб ўтамиз, “10 минг қадам” ташаббуси аввал ҳам амал қилган бўлиб, унда фуқаролар кун давомида 10 минг қадам юргани учун рағбатлантирилган, жумладан, ҳар куни 3 минг сўмгача пулли мукофот ҳам берилган.