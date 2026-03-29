https://sputniknews.uz/20260329/asia-chempionat-uzbekistan-kazakhstan-boks-56583549.html
Осиё чемпионати стартда: Ўзбекистон ва Қозоғистон боксчилари тўқнаш келади
Осиё чемпионати стартда: Ўзбекистон ва Қозоғистон боксчилари тўқнаш келади
Sputnik Ўзбекистон
Улан-Баторда ўтаётган бокс бўйича Осиё чемпионати стартда Ўзбекистон ва Қозоғистон вакиллари ўртасидаги икки жангни тақдим этади. Қуръасга кўра, Сабина Бобокулова ва Олтиной Сотимбоева қазақстанлик рақибаларга қарши чиқади.
2026-03-29T19:57+0500
2026-03-29T19:57+0500
2026-03-29T19:58+0500
спорт
бокс
мўғулистон
чемпионат
мусобақа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1d/56583296_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_542272a685fe415e909d6d8bbdba6a6b.jpg
ТОШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Мўғулистон пойтахти Улан-Баторда 28 мартдан 11 апрелгача ўтаётган бокс бўйича Осиё чемпионати стартда Ўзбекистон ва Қозоғистон вакиллари ўртасидаги икки тўқнашувни тақдим этади. Бу ҳақда Asian Boxing ташкилотининг расмий турниp саҳифасида маълум қилинган.Ўзбекистон терма жамоасининг энг яқин жанглари ҳам аллақачон расман белгиланган. 30 март куни Хуморабону Мамажонова 54 кгда таиландлик Натнича Чонгпронгланг билан, Хавасбек Асадуллаев эса 70 кгда ҳиндистонлик Дипак билан тўқнаш келади. 31 март куни Шахзод Музаффаров Иордания вакили Маҳди Алмасалехрага қарши рингга чиқса, 1 апрель куни Асилбек Жалилов япон боксчиси Даичи Иваи билан куч синашади.Қуръа жадвалига кўра, Нигина Уктамова 57 кгда дастлабки босқични ўтказиб юборади ва мусобақани 5 апрелдан бошлайди. Азиза Зокирова 75 кгда 4 апрель куни япон боксчисига қарши чиқади, Жавоҳир Абдураҳимов эса 75 кгда 7 апрель куни қирғизистонлик Атаи Дамир билан чорак финалда жанг қилади. Asian Boxing турнир олдидан берган расмий шарҳида ҳам Бобокулова, Уктамова, Абдураҳимов ва Зокирова Ўзбекистоннинг эътиборга молик иштирокчилари сифатида тилга олинган.
мўғулистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1d/56583296_87:0:1224:853_1920x0_80_0_0_b03cbe26dffe18855b4786c2d3317b1d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, қозоғистон, мўғулистон, улан-батор, asian boxing, осиё чемпионати, сабина бобокулова, айгерим саттибаева, олтиной сотимбоева, дина исламбекова, бокс
ўзбекистон, қозоғистон, мўғулистон, улан-батор, asian boxing, осиё чемпионати, сабина бобокулова, айгерим саттибаева, олтиной сотимбоева, дина исламбекова, бокс
Осиё чемпионати стартда: Ўзбекистон ва Қозоғистон боксчилари тўқнаш келади
19:57 29.03.2026 (янгиланди: 19:58 29.03.2026)
Улан-Батордаги Осиё чемпионати стартдаёқ Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасидаги икки жангни тақдим этади. Қуръага кўра, беллашувлар аёллар ўртасида бўлиб ўтади
ТОШКЕНТ, 29 мар — Sputnik.
Мўғулистон пойтахти Улан-Баторда 28 мартдан 11 апрелгача ўтаётган бокс бўйича Осиё чемпионати стартда Ўзбекистон ва Қозоғистон вакиллари ўртасидаги икки тўқнашувни тақдим этади. Бу ҳақда Asian Boxing ташкилотининг расмий турниp саҳифасида маълум қилинган
.
Расмий қуръа натижаларига кўра, аёллар ўртасидаги 48 кг вазн тоифасида ўзбекистонлик Сабина Бобокулова 5 апрель куни қазақстанлик Айгерим Саттибаевага қарши рингга чиқади. Яна бир Ўзбекистон — Қозоғистон жанги +80 кг вазнда бўлиб ўтади: 6 апрель куни Олтиной Сотимбоева Дина Исламбекова билан баҳслашади.
Ўзбекистон терма жамоасининг энг яқин жанглари ҳам аллақачон расман белгиланган. 30 март куни Хуморабону Мамажонова 54 кгда таиландлик Натнича Чонгпронгланг билан, Хавасбек Асадуллаев эса 70 кгда ҳиндистонлик Дипак билан тўқнаш келади. 31 март куни Шахзод Музаффаров Иордания вакили Маҳди Алмасалехрага қарши рингга чиқса, 1 апрель куни Асилбек Жалилов япон боксчиси Даичи Иваи билан куч синашади.
Қуръа жадвалига кўра, Нигина Уктамова 57 кгда дастлабки босқични ўтказиб юборади ва мусобақани 5 апрелдан бошлайди. Азиза Зокирова 75 кгда 4 апрель куни япон боксчисига қарши чиқади, Жавоҳир Абдураҳимов эса 75 кгда 7 апрель куни қирғизистонлик Атаи Дамир билан чорак финалда жанг қилади. Asian Boxing турнир олдидан берган расмий шарҳида ҳам Бобокулова, Уктамова, Абдураҳимов ва Зокирова Ўзбекистоннинг эътиборга молик иштирокчилари сифатида тилга олинган.