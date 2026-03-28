Украина Қуролли rучлари Харков вилоятида жиддий йўқотишларга учради
Украина Қуролли rучлари Харков вилоятида жиддий йўқотишларга учради
Россия Қуролли Кучлари Харков вилоятидаги Украина Қуролли Кучлари позицияларига кучли зарба берди 28.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-28T11:54+0500
2026-03-28T11:54+0500
2026-03-28T11:56+0500
ТОШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Хавфсизлик идоралари РИА Новости агентлигига маълум қилишича, Украинанинг 159-алоҳида механизациялашган бригадаси Харков вилоятидаги Печенеги қишлоғидаги позицияларига зарбалар берилгандан сўнг жиддий йўқотишларга учради.Президент Владимир Путин таъкидлаганидек, армия Харков вилояти билан чегарада хавфсизлик буфер зонасини яратиш вазифасини муваффақиятли амалга оширмоқда.Ушбу минтақада "Ғарб" ва "Шимол" қўшин гуруҳлари фаолият юритмоқда. Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, сўнгги бир ҳафта ичида душман ўз масъулияти доирасида 2900 дан ортиқ аскар, бешта танк, 42 та зирҳли жанговар машина, 252 та транспорт воситаси, 26 та дала артиллерия қурилмаси, ўнта электрон уруш станцияси ва 66 та ўқ-дори ва таъминот омборини йўқотган.
россия, украина
Украина Қуролли rучлари Харков вилоятида жиддий йўқотишларга учради
11:54 28.03.2026 (янгиланди: 11:56 28.03.2026)
Россия Қуролли Кучлари Харков вилоятидаги Украина Қуролли Кучлари позицияларига кучли зарба берди
ТОШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Хавфсизлик идоралари РИА Новости агентлигига маълум қилишича, Украинанинг 159-алоҳида механизациялашган бригадаси Харков вилоятидаги Печенеги қишлоғидаги позицияларига зарбалар берилгандан сўнг жиддий йўқотишларга учради.
"Печенеги қишлоғидаги Украина Қуролли Кучлари позицияларига зарбалар натижасида Украина Қуролли Кучларининг 159-алоҳида механизациялашган бригадаси жиддий йўқотишларга учради", деди агентлик манбаси.
Президент Владимир Путин таъкидлаганидек, армия Харков вилояти билан чегарада хавфсизлик буфер зонасини яратиш вазифасини муваффақиятли амалга оширмоқда.
Ушбу минтақада "Ғарб" ва "Шимол" қўшин гуруҳлари фаолият юритмоқда. Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, сўнгги бир ҳафта ичида душман ўз масъулияти доирасида 2900 дан ортиқ аскар, бешта танк, 42 та зирҳли жанговар машина, 252 та транспорт воситаси, 26 та дала артиллерия қурилмаси, ўнта электрон уруш станцияси ва 66 та ўқ-дори ва таъминот омборини йўқотган.