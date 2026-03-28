Шахсга доир қандай маълумотларни хорижда сақлашга йўл қўйилмайди?
Жисмоний шахсларнинг биометрик, генетик ва бошқа маълумотлари Ўзбекистон ҳудудида сақланиши шарт. 28.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-28T10:50+0500
Шахсга доир қандай маълумотларни хорижда сақлашга йўл қўйилмайди?
10:36 28.03.2026 (янгиланди: 10:50 28.03.2026)
Жисмоний шахсларнинг биометрик, генетик ва бошқа маълумотлари Ўзбекистон ҳудудида сақланиши шарт.
ТОШКЕНТ, 28 мар — Sputnik.
Телекоммуникация операторлари жисмоний шахсларнинг биометрик, генетик ва бошқа шахсий маълумотларини Ўзбекистон ҳудудида сақлаши шарт. Бу ҳақда 1125-сонли “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги қонунга киритилган ўзгаришларда айтиб ўтилган. Хусусан, қуйидаги шахсга доир маълумотлар Ўзбекистон ҳудудида сақланиши шарт:
шахсларнинг биометрик маълумотлари;
шахсларнинг генетик маълумотлари;
Ўзбекистонда фаолият олиб бораётган телекоммуникация операторлари хизматларидан фойдаланувчи жисмоний шахслар маълумотлари.
Юқорида кўрсатилмаган шахсга доир маълумотлар, қуйидаги шартлардан бири бажарилганда, Ўзбекистондан ташқарида сақланиши ва ишлов берилиши мумкин:
Агар чет давлат шахсга доир маълумотларни бир хил ҳимоя қилинишини таъминловчи давлат сифатида тан олинса;
Оператор томонидан давлатнинг ваколатли органи талабларига жавоб берувчи стандартлар ёки корпоратив қоидалар қабул қилини ва уларга риоя этилса;
Оператор ваколатли давлат органи тасдиқлаган халқаро стандартларга риоя этса.
Қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.