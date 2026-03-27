“Бир хизмат – бир тўлов”: санъаткорлар учун янги солиқ тартиби жорий этилиши мумкин
ТОШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Ўзбекистонда санъаткор ва бошловчилар ҳар бир тўй ёки концерт учун солиқ тўлаши шарт бўлиши мумкин. Адлия вазирлиги тегишли қонун лойиҳасини муҳокамага қўйди.Унга кўра, 2026 йил 1 сентябрдан ижрочилар ва ижодий жамоалар кўрсатадиган барча хизматлар “Солиқ” мобил иловаси орқали мажбурий тарзда рўйхатга олинади.Хизмат кўрсатиш жойи, санаси ва қиймати ҳақидаги маълумотлар киритилгандан сўнг белгиланган тўлов амалга оширилади ва автоматик равишда электрон маълумотнома шакллантирилади.Шу билан бирга, 2026 йил 1 сентябрдан концерт фаолияти билан шуғулланувчилар учун айланмадан олинадиган солиқ бекор қилинади.Янги тизимга кўра, мобил иловада маълумот киритмаслик ёки белгиланган тўловни амалга оширмаслик лицензия талабларини қўпол равишда бузиш сифатида баҳоланади. Бундай ҳолларда ижрочиларга шартнома қийматининг 20 фоизигача, аммо базавий ҳисоблаш миқдорининг 20 бараваридан кам бўлмаган миқдорда (8,240 млн сўм) жарима қўлланади.Бундан ташқари, ҳуқуқбузарлик ҳақида хабар берган шахсларга ундирилган жариманинг 20 фоизи миқдорида мукофот тўланиши назарда тутилган.2029 йил 1 январдан бошлаб эса концерт хизматларидан олинган даромадларга солиқ ставкаси шартнома қиймати асосида ҳисобланади. Солиқ ҳисоб-китоблари, ушлаб қолиш ва бюджетга ўтказиш жараёнлари солиқ органлари томонидан автоматик равишда амалга оширилади.Шунингдек, мобил иловада қуйидаги қўшимча имкониятлар жорий этилади:Янги тизим доирасида ижрочилар учун рейтинг тизими ҳам жорий этилиб, уларнинг солиқ интизоми ва шартномаларни бажариш кўрсаткичлари баҳоланади.Қолаверса, 2029 йилдан бошлаб концерт-томоша хизматларини фақат нақдсиз тўлов асосида амалга ошириш таклиф этилмоқда.
2026–2029 йиллар давомида жисмоний шахслар даромад солиғини "бир хизмат – бир тўлов" тамойили асосида қатъий белгиланган миқдорларда тўлаш тартиби амал қилади. Бу тартиб меҳнат шартномаси асосида ишловчи ижрочиларга татбиқ этилмайди.
