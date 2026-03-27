АҚШ бошчилигидаги Ғарб қулдорликни инсоният тарихидаги энг даҳшатли фожиа деб тан олмайди
ТОШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. АҚШ бошчилигидаги Ғарб қулдорликни инсоният тарихидаги энг даҳшатли фожиа деб тан олмайди, деб ҳисоблайди “Ma’no” тадқиқот ташаббуслари маркази директори Бахтиёр Эргашев.Экспертнинг таъкидлашича, АҚШ давлат котиби Марко Рубионинг 2026 йил февралидаги Мюнхень конференциясидаги нутқи – улар “дунёда етакчилик қилишни” давом эттиришмоқчи эканини англатувчи Ғарб неомустамлакачилигининг ёрқин мурожаати ва бу неомустамлакачилик сиёсатини сақлаб қолиш ва чуқурлаштиришни назарда тутади.“АҚШ ва Ғарб неомустамлакачилликка бўлган муносабатини ўзгартириши учун дунё, иқтисодий, мафкуравий, технологик ҳарбий тизимларда жуда жиддий, кескин ўзгаришлар юз бериши керак”, - деди Эргашев Sputnik Ўзбекистонга берган интервьюсида.Эслатамиз, БМТ Бош Ассамблеяси трансатлантик қуллар савдосини “инсониятга қарши энг оғир жиноят” деб эълон қилувчи тарихий резолюцияни қабул қилди.Ҳужжатни 123 та давлат, жумладан, Ўзбекистон қўллаб-қувватлади. Резолюция ташаббускори Гана бўлган. Ҳужжатга АҚШ, Исроил ва Аргентина қарши овоз берган, яна 52 та давлат, жумладан, Буюк Британия ва ЕИ мамлакатлари бетараф қолган.Қабул қилинган ҳужжат трансатлантик қуллар савдосини “инсониятга қарши энг инсоний бўлмаган ва давомли адолатсизлик” сифатида қатъий қоралайди. Резолюциянинг асосий бандларига кўра, аъзо давлатларни тарихий хатоларни тузатиш воситаси сифатида репарациялар (давлатнинг бошқа давлатга етказган зарарини пул билан ёки бошкача шаклда қоплаши) бўйича мулоқот бошлашга чақиради. Бу жараён расмий узр сўраш, компенсация тўлаш, реабилитация ва қайта такрорланмаслик кафолатларини ўз ичига олиши керак.
