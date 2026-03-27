Ажрашиш учун ярашув муддати бир йилгача узайтирилиши мумкин
Никоҳдан ўтганига бир йил тўлмаган оилаларга ажарилиш ҳам чекланиши мумкин. 27.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
жамият
ўзбекистон
никоҳ
ТОШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Ўзбекистонда эр-хотинлар учун ярашиш муддатини ҳозирги олти ой муддатдан бир йилгача узайтириш таклиф қилинмоқда. Оила ва хотин-қизлар қўмитаси бу ўзгартиришни назарда тутувчи қонун лойиҳасини муҳокама учун эълон қилди.Ажримдан кейин вояга етмаган болаларнинг қайси ота-она билан яшаши ва бошқа ота-онанинг улар билан мулоқот тартибини аниқ белгилаш ҳам кўзда тутилмоқда.Бундан ташқари, никоҳдан ўтганига бир йил тўлмаган оилаларга ажримни чеклаш таклиф қилинмоқда. Оилавий зўравонлик ҳолатлари бундан мустасно бўлади.Олий суд маълумотларига кўра, 2025-йилда 37,5 мингтадан ортиқ оила суд орқали ажрашган.
жамият, ўзбекистон, никоҳ
Ўзбекистонда эр-хотинлар учун ярашиш муддатини ҳозирги олти ой муддатдан бир йилгача узайтириш таклиф қилинмоқда. Оила ва хотин-қизлар қўмитаси бу ўзгартиришни назарда тутувчи қонун лойиҳасини муҳокама учун эълон қилди
Ҳужжат билан Оила кодексининг 40-моддасига ўзгартириш киритиш ва "олти ойгача" деган жойини "бир йилгача" деган сўз билан алмаштириш таклиф қилинган.
Ажримдан кейин вояга етмаган болаларнинг қайси ота-она билан яшаши ва бошқа ота-онанинг улар билан мулоқот тартибини аниқ белгилаш ҳам кўзда тутилмоқда.
Бундан ташқари, никоҳдан ўтганига бир йил тўлмаган оилаларга ажримни чеклаш таклиф қилинмоқда. Оилавий зўравонлик ҳолатлари бундан мустасно бўлади.
Олий суд маълумотларига кўра, 2025-йилда 37,5 мингтадан ортиқ оила суд орқали ажрашган.