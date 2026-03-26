ХОҚ трансгендерларнинг* Олимпия ўйинларида иштирок этишини тақиқлади
ХОҚ трансгендерларнинг* Олимпия ўйинларида иштирок этишини тақиқлади
Халқаро олимпия қўмитаси 2028 йилги Олимпиададан бошлаб аёллар тоифасида қатнашишни фақат биологик аёллар билан чеклади. Мослик бир мартаги SRY ген скрининги орқали аниқланади.
2026-03-26T18:48+0500
2026-03-26T18:48+0500
2026-03-26T18:50+0500
ТОШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Халқаро олимпия қўмитаси (ХОҚ) янги сиёсатни тасдиқлади, унга кўра 2028 йилги Олимпиададан бошлаб трансгендер* спортчилар аёллар тоифасида иштирок эта олмайди. Бу ҳақда қўмита матбуот хизмати хабар берди.Янги қоидага кўра, 2028 йилги Лос-Анжелес Олимпиадасидан бошлаб ХОҚ тадбирларида аёллар тоифасида фақат биологик аёллар иштирок эта олади. Мослик бир марта ўтказиладиган SRY ген скрининги орқали аниқланади. Қоида орқага қайтмайди ва аввалги мусобақалар натижаларига татбиқ этилмайди.ХОҚ президенти Кирсти Ковентри бу қарор “адолат, хавфсизлик ва яхлитлик”ни таъминлашга қаратилганини айтди. Ташкилотга кўра, янги сиёсат оммавий ёки ҳаваскор спорт дастурларига эмас, фақат ХОҚ тадбирларига тааллуқли.* ЛГБТ Россияда тақиқланган ва экстремистик ташкилот деб тан олинган
хоқ, олимпиада, аёллар тоифаси, трансгендер спортчилар, биологик аёллар, sry ген скрининги, la28, кирсти ковентри, халқаро олимпия қўмитаси
хоқ, олимпиада, аёллар тоифаси, трансгендер спортчилар, биологик аёллар, sry ген скрининги, la28, кирсти ковентри, халқаро олимпия қўмитаси
ХОҚ трансгендерларнинг* Олимпия ўйинларида иштирок этишини тақиқлади
18:48 26.03.2026 (янгиланди: 18:50 26.03.2026)
Лос-Анжелес Олимпиадасидан бошлаб ХОҚ тадбирларида трансгендер* спортчиларнинг аёллар тоифасида қатнашишига рухсат берилмайди, мослик эса SRY ген скрининги орқали аниқланади.
ТОШКЕНТ, 26 мар – Sputnik.
Халқаро олимпия қўмитаси (ХОҚ) янги сиёсатни тасдиқлади, унга кўра 2028 йилги Олимпиададан бошлаб трансгендер* спортчилар аёллар тоифасида иштирок эта олмайди. Бу ҳақда қўмита матбуот хизмати хабар берди.
Янги қоидага кўра, 2028 йилги Лос-Анжелес Олимпиадасидан бошлаб ХОҚ тадбирларида аёллар тоифасида фақат биологик аёллар иштирок эта олади. Мослик бир марта ўтказиладиган SRY ген скрининги орқали аниқланади. Қоида орқага қайтмайди ва аввалги мусобақалар натижаларига татбиқ этилмайди.
ХОҚнинг тушунтиришича, SRY-мусбат натижа олган спортчилар, жумладан, XY трансгендер* спортчилар, аёллар тоифасида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлмайди. Шу билан бирга, улар эркаклар тоифаси, очиқ тоифа ёки жинс бўйича ажратилмайдиган мусобақаларда, агар талабларга мос келса, иштирок этиши мумкин.
ХОҚ президенти Кирсти Ковентри бу қарор “адолат, хавфсизлик ва яхлитлик”ни таъминлашга қаратилганини айтди. Ташкилотга кўра, янги сиёсат оммавий ёки ҳаваскор спорт дастурларига эмас, фақат ХОҚ тадбирларига тааллуқли.
* ЛГБТ Россияда тақиқланган ва экстремистик ташкилот деб тан олинган