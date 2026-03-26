Water Week-2026: Тошкентда сув хавфсизлиги ва иқлим масалалари кўтарилди
Тошкентдаги сув хавфсизлиги форумида Марказий Осиё учун долзарб масалалар муҳокама қилинди. Экспертлар илмни амалиётга жорий этиш, минтақавий ҳамкорлик ва инновацион ёндашувларни кучайтириш зарурлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260317/suv-soha-press-tur-56334253.html
тошкент, water week 2026, тошкент сув хавфсизлиги форуми, марказий осиё, сув хавфсизлиги, сув ресурслари, иқлим ўзгариши, сув-энергетика, илмий тадқиқотлар
ТОШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтида Water Week – 2026 халқаро сув ҳафталиги доирасида Тошкент сув хавфсизлиги форуми ўтказилди. Бу ҳақда Sputnik мухбири хабар берди.
Форум доирасида Марказий Осиёда сув хавфсизлигига бағишланган “Билимдан амалиётга: Марказий Осиёда сув хавфсизлигини яхшилаш учун фан ва сиёсат мулоқотини кучайтириш” мавзусида сессиялар ташкил этилди.
Унда ўзбекистонлик ва халқаро экспертлар сув хавфсизлигини таъминлашда илмий тадқиқотлар натижаларини амалиётга кенг жорий этиш, қарорларни илмий асослар билан мустаҳкамлаш ва минтақавий ҳамкорликни кучайтириш зарурлигини таъкидладилар.
Шунингдек, сув ресурсларини бошқариш, сув-энергетика боғлиқлиги, иқлим ўзгаришининг сув тизимларига таъсири ва инновацион ёндашувлар масалалари муҳокама қилинди.
Сессиялар якунларига кўра, илмий ишланмаларни амалиётга татбиқ этиш ва Марказий Осиё давлатлари ўртасида ҳамкорликни кенгайтириш бўйича қатор таклифлар илгари сурилди.