Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260326/eaeu-brics-sco-garb-muqobil-56530589.html
Эрон элчиси: Теҳрон ЕОИИ, БРИКС ва ШҲТни Ғарб иқтисодий ҳукмронлигига муқобил деб билади
Sputnik Ўзбекистон
Эроннинг Россиядаги элчиси Козим Жалолий Теҳрон ЕОИИ, БРИКС ва ШҲТдаги иштирокни адолатли иқтисодий тартибни шакллантириш воситаси деб билишини айтди. У миллий валюталар, BRICS Pay ва “Шимол — Жануб” йўлагини тилга олди.
2026-03-26T18:09+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
теҳрон
савдо
иқтисод
транспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1a/56529849_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_0400f21f72abb9184526b77e5bfae6ae.png
ТОШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Эрон ЕОИИ, БРИКС ва ШҲТ билан ҳамкорликни Ғарбнинг жаҳон иқтисодий зоналари устидан ҳукмронлигини заифлаштиришга қодир бўлган адолатли иқтисодий тартибни шакллантириш воситаси сифатида кўради. Бу ҳақда Эроннинг Россиядаги элчиси Козим Жалолий маълум қилди.Жалолийнинг таъкидлашича, молиявий соҳада бирлашмаларга аъзо давлатлар аллақачон аниқ чора-тадбирлар устида ишламоқда. Улар қаторига савдода миллий валюталардан фойдаланиш, мустақил тўлов тизимларига, жумладан, BRICS Pay га уланиш, шунингдек, ғайриғарбий банклар ўртасида босқичма-босқич интеграцияни кучайтириш киради.
https://sputniknews.uz/20250910/eoii-eron-erkin-savdo-hududi-51878195.html
теҳрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1a/56529849_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_d34bed43afcbfdd609aebbb54ef4ec16.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
эрон, еоии, брикс, шҳт, козим жалолий, news.ru, миллий валюталар, brics pay, шимол — жануб халқаро транспорт коридори, ғарб ҳукмронлиги, кўп қутбли иқтисодий тартиб
18:09 26.03.2026
© RIA NovostiПосол Ирана в Москве Казем Джалали
Посол Ирана в Москве Казем Джалали - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.03.2026
© RIA Novosti
Oбуна бўлиш
“Биз Эрон БРИКС, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи каби механизмларга аъзолик ва фаол иштирокни кўп қутбли ва адолатли иқтисодий тартибни шакллантиришнинг амалий воситаси сифатида кўришини бир неча бор таъкидладик. У турли жиҳатларда Ғарбнинг жаҳон иқтисодий зоналари устидан ҳукмронлигини заифлаштириши мумкин”, — деди дипломат ўз интервьюсида.
Жалолийнинг таъкидлашича, молиявий соҳада бирлашмаларга аъзо давлатлар аллақачон аниқ чора-тадбирлар устида ишламоқда. Улар қаторига савдода миллий валюталардан фойдаланиш, мустақил тўлов тизимларига, жумладан, BRICS Pay га уланиш, шунингдек, ғайриғарбий банклар ўртасида босқичма-босқич интеграцияни кучайтириш киради.

“Глобал Жанубнинг бошқа давлатлари иштирокидаги ташкилотларга аъзо мамлакатлар саноат, энергетика, савдо ва логистика каби соҳаларда ҳамкорликни кучайтириши мумкин. Бу “Шимол — Жануб” халқаро транспорт коридорини ривожлантириш, эркин ва имтиёзли савдо тўғрисида битимлар тузиш, нефть, газ ва нефть-кимё соҳасида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш, технологиялар ва инвестициялар трансферини ўз ичига олиши мумкин”, — дея хулоса қилди элчи.

ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.09.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ ва Эрон эркин савдо ҳудуди тўғрисидаги битимни амалга ошириш бўйича ишларни бошлади
10 Сентябр 2025, 15:39
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0