https://sputniknews.uz/20260325/uzbekistan-temir-yol-yolovchilar-son-56505320.html
Ўзбекистонда темир йўл йўловчилари сони 25 йил давомида қандай ўзгарди
Sputnik Ўзбекистон
2026-03-25T19:21+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
темир йўл
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/18/56472336_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_84a58ee77b1e64b46034fc4db6b366e0.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда темир йўл транспорти орқали 10,5 миллион йўловчи ташилган. Бу 2000 йилга нисбатан қарийб 4,1 миллион нафарга кам.Мазкур даврда энг юқори кўрсаткич 2015 йилда қайд этилган бўлиб, ўшанда темир йўлда 20,1 миллион йўловчи ташилган. Энг кам кўрсаткич эса 2020 йилда кузатилиб, 6,2 миллион нафарни ташкил этган. Бу йил COVID-19 пандемияси сабаб карантин чекловлари амал қилган.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/18/56472336_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_37ed1d455db2afbff882bf60dcb3dfa1.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси, темир йўл, темир йўл транспорти, йўловчи ташиш, 10,5 млн йўловчи, 2015 йил, 2025 йил, транспорт статистикаси
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.