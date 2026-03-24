https://sputniknews.uz/20260324/uzbekistan-eksport-ozgarish-56480999.html
Ўзбекистон экспорти 35 йилда қандай ўзгарди
Ўзбекистон экспорти 35 йилда қандай ўзгарди
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, 2025 йилда Ўзбекистон экспорти 33,8 млрд долларга етди. Бу 1991 йилга нисбатан 18,8 баробар, 2021 йилдан буён эса икки баробардан кўпроқ ўсган.
2026-03-24T19:22+0500
2026-03-24T19:22+0500
2026-03-24T19:22+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
экспорт
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/18/56479067_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cdc7fcbd837ef023f31e42510949a6b1.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг экспорт ҳажми 33,8 миллиард АҚШ долларини ташкил этди. Бу 1991 йилга нисбатан қарийб 32 миллиард долларга ёки 18,8 баробарга кўпдир.Шунингдек, сўнгги тўрт йилда экспорт ҳажми кескин ошган. Хусусан, 2021 йилдан буён у икки баробардан кўпроққа кўпайган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/18/56479067_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c3d97e8568e694e943370a6d798adedf.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, экспорт, ўзбекистон экспорти, 2025 йил, миллий статистика қўмитаси, экспорт ҳажми, ташқи савдо, 33,8 млрд доллар, 1991 йил, 2021 йил
ўзбекистон, экспорт, ўзбекистон экспорти, 2025 йил, миллий статистика қўмитаси, экспорт ҳажми, ташқи савдо, 33,8 млрд доллар, 1991 йил, 2021 йил
Ўзбекистон экспорти 35 йилда қандай ўзгарди
2025 йилда Ўзбекистон экспорт ҳажми 33,8 миллиард долларга етган бўлиб, сўнгги тўрт йилда у икки баробардан зиёдга ошди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг экспорт ҳажми 33,8 миллиард АҚШ долларини ташкил этди. Бу 1991 йилга нисбатан қарийб 32 миллиард долларга ёки 18,8 баробарга кўпдир.
Шунингдек, сўнгги тўрт йилда экспорт ҳажми кескин ошган. Хусусан, 2021 йилдан буён у икки баробардан кўпроққа кўпайган.
Йиллар кесимида экспорт динамикаси қуйидагича бўлди:
1991 йил — 1,8 млрд доллар;
2010 йил — 13 млрд доллар;
2021 йил — 16,7 млрд доллар;
2025 йил — 33,8 млрд доллар.
2025 йил бўйича кўрсаткичлар дастлабки маълумотлар асосида келтирилган.
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.