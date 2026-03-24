Ўзбекистон
ўзб
Sputnik Ўзбекистон
https://sputniknews.uz/20260324/uzbekistan-eksport-ozgarish-56480999.html
Ўзбекистон экспорти 35 йилда қандай ўзгарди
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, 2025 йилда Ўзбекистон экспорти 33,8 млрд долларга етди. Бу 1991 йилга нисбатан 18,8 баробар, 2021 йилдан буён эса икки баробардан кўпроқ ўсган.
2026-03-24T19:22+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
экспорт
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/18/56479067_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cdc7fcbd837ef023f31e42510949a6b1.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг экспорт ҳажми 33,8 миллиард АҚШ долларини ташкил этди. Бу 1991 йилга нисбатан қарийб 32 миллиард долларга ёки 18,8 баробарга кўпдир.Шунингдек, сўнгги тўрт йилда экспорт ҳажми кескин ошган. Хусусан, 2021 йилдан буён у икки баробардан кўпроққа кўпайган.Йиллар кесимида экспорт динамикаси қуйидагича бўлди:2025 йил бўйича кўрсаткичлар дастлабки маълумотлар асосида келтирилган.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/18/56479067_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c3d97e8568e694e943370a6d798adedf.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, экспорт, ўзбекистон экспорти, 2025 йил, миллий статистика қўмитаси, экспорт ҳажми, ташқи савдо, 33,8 млрд доллар, 1991 йил, 2021 йил
Oбуна бўлиш
2025 йилда Ўзбекистон экспорт ҳажми 33,8 миллиард долларга етган бўлиб, сўнгги тўрт йилда у икки баробардан зиёдга ошди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг экспорт ҳажми 33,8 миллиард АҚШ долларини ташкил этди. Бу 1991 йилга нисбатан қарийб 32 миллиард долларга ёки 18,8 баробарга кўпдир.
Шунингдек, сўнгги тўрт йилда экспорт ҳажми кескин ошган. Хусусан, 2021 йилдан буён у икки баробардан кўпроққа кўпайган.
Йиллар кесимида экспорт динамикаси қуйидагича бўлди:
1991 йил — 1,8 млрд доллар;
2010 йил — 13 млрд доллар;
2021 йил — 16,7 млрд доллар;
2025 йил — 33,8 млрд доллар.
2025 йил бўйича кўрсаткичлар дастлабки маълумотлар асосида келтирилган.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Как_изменился_экспорт_Узбекистана_за_35_лет - Sputnik Ўзбекистон
Как_изменился_экспорт_Узбекистана_за_35_лет - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0