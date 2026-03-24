Сертификати бор ўрта махсус таълим ўқувчилари айрим фанлардан имтиҳон топширмайди
Сертификати бор ўрта махсус таълим ўқувчилари айрим фанлардан имтиҳон топширмайди
Ўзбекистонда ўрта махсус таълим ташкилотлари ўқувчилари учун якуний аттестация тартибига ўзгартиш киритилди. Сертификати борлар айрим фанлардан имтиҳон топширмайди ва уларга максимал балл қўйилади.
2026-03-24T12:56+0500
2026-03-24T12:56+0500
2026-03-24T13:12+0500
ТОШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Академик лицей ва бошқа ўрта махсус таълим ташкилотлари ўқувчилари учун якуний давлат аттестацияси тартибига қўшимча енгиллик ва кафолатлар киритилди. Бу тегишли низомга киритилган қўшимча ва ўзгартиришларда назарда тутилган.Шу билан бирга, якуний аттестация синовларини 3 йил давомида топшира олмаган ўқувчиларга давлат намунасидаги шаҳодатномани олиш учун экстернат тартибида якуний аттестациядан ўтиш ҳуқуқи берилади.Яна бир янгиликка кўра, якуний аттестация синовларидаги шикоятларни кўриб чиқиш учун апелляция комиссияси тузилади. Ўқувчилар давлат имтиҳони баҳолари эълон қилинган кундан бошлаб 3 иш куни ичида апелляция шикояти бериш ҳуқуқига эга бўлади.Бунда апелляция шикоятини кўриб чиқиш жараёнида ўқувчининг давлат имтиҳонида олган баллини пасайтиришга йўл қўйилмайди.
Sputnik Ўзбекистон
ўзбекистон, ўрта махсус таълим, академик лицей, якуний давлат аттестацияси, давлат имтиҳони, сертификат, халқаро сертификат, миллий сертификат, максимал балл, апелляция, экстернат
ўзбекистон, ўрта махсус таълим, академик лицей, якуний давлат аттестацияси, давлат имтиҳони, сертификат, халқаро сертификат, миллий сертификат, максимал балл, апелляция, экстернат
Сертификати бор ўрта махсус таълим ўқувчилари айрим фанлардан имтиҳон топширмайди
12:56 24.03.2026 (янгиланди: 13:12 24.03.2026)
Янги тартибга кўра, ўқувчи қайси фан бўйича миллий ёки халқаро сертификатга эга бўлса, ўша фандан имтиҳон топширмайди ва унга энг юқори баҳо қўйилади.
ТОШКЕНТ, 24 мар – Sputnik.
Академик лицей ва бошқа ўрта махсус таълим ташкилотлари ўқувчилари учун якуний давлат аттестацияси тартибига қўшимча енгиллик ва кафолатлар киритилди. Бу тегишли низомга киритилган қўшимча ва ўзгартиришларда назарда тутилган
Унга кўра, хорижий тиллар ва умумтаълим фанлари бўйича миллий ёки халқаро тан олинган сертификатга эга бўлган ўқувчилар мазкур фанлардан давлат имтиҳонларини топширмайди. Уларга ушбу фанлар бўйича максимал балл қўйилади.
Шу билан бирга, якуний аттестация синовларини 3 йил давомида топшира олмаган ўқувчиларга давлат намунасидаги шаҳодатномани олиш учун экстернат тартибида якуний аттестациядан ўтиш ҳуқуқи берилади.
Яна бир янгиликка кўра, якуний аттестация синовларидаги шикоятларни кўриб чиқиш учун апелляция комиссияси тузилади. Ўқувчилар давлат имтиҳони баҳолари эълон қилинган кундан бошлаб 3 иш куни ичида апелляция шикояти бериш ҳуқуқига эга бўлади.
Бунда апелляция шикоятини кўриб чиқиш жараёнида ўқувчининг давлат имтиҳонида олган баллини пасайтиришга йўл қўйилмайди.