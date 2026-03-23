Sputnik Ўзбекистон, 29.04.2024
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази "Россия сегодня" халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
“Sputnik”да Яқин Шарқдаги можаро МО ривожланишига қандай таъсир қилиши муҳокама қилинади
"Sputnik"да Яқин Шарқдаги можаро МО ривожланишига қандай таъсир қилиши муҳокама қилинади
Мутахассислар жорий инқирозлар Марказий Осиё мамлакатларининг геосиёсий стратегиясига қандай таъсир қилишини муҳокама қилишади. 23.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида “Жанубий Осиё ва Яқин Шарқдаги инқирозларнинг Марказий Осиё мамлакатлари ривожланиша таъсир” мавзусида давра суҳбати бўлиб ўтади.Тадбир 24 март куни маҳаллий вақт билан соат 14:00 да бошланади.Иштирокчилар:Мутахассислар жорий инқирозлар Марказий Осиё мамлакатларининг геосиёсий стратегиясига қандай таъсир қилишини муҳокама қилишади.Шунингдек, минтақадаги инфратузилма ва инвестиция лойиҳалари учун хавф-хатарлар ва чақириқлар, янги имкониятлар ва янги шароитларда Марказий Осиё мамлакатлари ҳамкорлигининг муқобил йўналишлари ҳақида сўз юритилади.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
марказий осиё, ақш – эрон можароси

ТОШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида “Жанубий Осиё ва Яқин Шарқдаги инқирозларнинг Марказий Осиё мамлакатлари ривожланиша таъсир” мавзусида давра суҳбати бўлиб ўтади.
Тадбир 24 март куни маҳаллий вақт билан соат 14:00 да бошланади.
Иштирокчилар:
Россия ФА Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро муносабатлар институти Марказий Осиё сектори бошлиғи Станислав Притчин;
“Ma’no” тадқиқот ташаббуслари маркази директори Бахтиёр Эргашев.
Мутахассислар жорий инқирозлар Марказий Осиё мамлакатларининг геосиёсий стратегиясига қандай таъсир қилишини муҳокама қилишади.
Шунингдек, минтақадаги инфратузилма ва инвестиция лойиҳалари учун хавф-хатарлар ва чақириқлар, янги имкониятлар ва янги шароитларда Марказий Осиё мамлакатлари ҳамкорлигининг муқобил йўналишлари ҳақида сўз юритилади.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
