Баҳорий пойтахт мароми: март ойидаги Тошкент қиёфаси
Гуллаган майдонлардан тортиб янги транспорт ечимларигача. Пойтахт марказидан шаҳар ҳаёти акс этган махсус фоторепортаж.
Тошкент маркази қишки қиёфасини баҳорий манзараларга буткул алмаштирди. Бу йил шаҳарни кўкаламзорлаштириш ишлари кўзни қувонтирмоқда: минглаб лолалар ва анвойи гуллар марказий хиёбонлар ҳамда кўчалар чиройига чирой қўшмоқда.
Биз мегаполиснинг кундалик ҳаётидан лавҳаларни муҳрладик:
Ҳаракат: Кўчаларда экологик транспорт воситалари — замонавий электробуслардан тортиб, шаҳар манзарасининг ажралмас қисмига айланган кикшеринг (электросамокат) хизматларигача кўпайиб бормоқда.
Архитектура: Амир Темур хиёбони ва машҳур Курантлар ҳамон сайёҳлар ва шаҳарликлар учун асосий диққат маркази бўлиб қолмоқда. "Ўзбекистон" меҳмонхонасининг маҳобатли биноси эса баҳорнинг мусаффо осмони остида ўзгача акс этади.
Муҳит: "Бродвей" (Сайилгоҳ кўчаси) яна гавжум — очиқ осмон остидаги кафелар ва фуд-кортлар ўзига хос шинам шаҳар муҳитини яратмоқда.
"Тошкент — бу шунчаки шаҳар эмас, бу баҳор нафақат кўчаларда, балки қалбда ҳам гуллаган руҳий ҳолат".
Бугунги Тошкент — замонавий, ёрқин ва жуда меҳмондўст.
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
2/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
3/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
4/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
5/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
6/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
7/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
8/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
9/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
10/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
11/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
12/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
13/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
14/14
© Sputnik / Бахром Хатамов