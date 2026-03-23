Астрахан вилояти ўзбекистонлик ҳамкорларга энг яхши маҳсулот ва хизматларни таклиф қиляпти
11:24 23.03.2026 (янгиланди: 12:44 23.03.2026)
© Foto : Центр поддержки экспорта Астраханской области
Ўзбекистон яхши ўрнатилган логистика ва тарихан мустаҳкам алоқалар туфайли Астрахан вилоятининг асосий савдо ҳамкорларидан бири ҳисобланади.
Сўнгги йилларда ҳамкорликнинг мустаҳкамланишига кўп жиҳатдан ўзбекистонлик истеъмолчиларнинг Россия маҳсулотлари сифатига бўлган кўп йиллик ишончи ҳамда Россия компаниялари томонидан бизнес юритишнинг юқори стандартлари сабаб бўлди. Бунга кўпинча давлатнинг ҳар томонлама кўмаги, хусусан, Астрахан кичик ва ўрта тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш жамғармаси ҳузуридаги Экспортни қўллаб-қувватлаш маркази (ЭҚҚМ) тимсолида эришилмоқда.
Ўзбекистон бозорига кириб келаётган янги корхоналар қаторида “Россияда ишлаб чиқарилган” (“Сделано в России”) сертификатига эга бўлган Астрахан вилоятининг иш бошлаётган экспортчилари ҳам бор. Бу ҳужжат ихтиёрий сертификатлаштириш тизими бўлиб, маҳсулотнинг Россияда ишлаб чиқарилганини ва юқори сифатини тасдиқлайди.
"Строительние технологии" МЧЖ ИЧТФ 1996 йилдан бери бозорда фаолият юритиб келмоқда ва бу давр мобайнида компания агросаноат мажмуаси учун ишончли ва замонавий ечимларни таклиф қилувчи 100 тадан ортиқ объектни муваффақиятли якунлади. Булар — қишлоқ хўжалиги эҳтиёжлари учун металлдан тез қуриладиган биноларни ишлаб чиқариш ва қуриш бўлиб, жумладан: дон ва сабзавот омборлари, чорвачилик комплекслари, қишлоқ хўжалиги техникаси учун ангарлар, ишлаб чиқариш цех ва омборлар, маъмурий бинолар.
Компания ўзининг “АГРИ” брендига эга бўлиб, мижозларига мева ва сабзавотларни саноат миқёсида сақлаш учун ўзи ишлаб чиқарган патентланган “Agree” иқлим назорати тизимини таклиф этади. Ушбу инновацион ечим компания муҳандислари томонидан мева-сабзавотларни сақлаш соҳасидаги жаҳон тажрибаси ва илғор технологиялар асосида яратилган. Компаниянинг бу ноёб ишланмаси Россияда муқобилига эга эмас.
© Компания АГРИ
“Agree” автоматлаштирилган тизими — тўлиқлигича ўз заводида ишлаб чиқарилган компьютер тизими, контроллерлар, бошқарув шчити, датчиклар, шамоллатиш клапанлари, дастурий таъминот, хусусий алгоритмлар ва булутли сақлагични ўз ичига олган мажмуавий ускунадир. Сертификатланган иқлим ускунаси ҳар қандай об-ҳаво шароитида ҳосилнинг 100 % сақланишини кафолатлайди ва қишлоқ хўжалиги корхоналари учун ажралмас ҳисобланади.
“Дунёнинг исталган нуқтасидан туриб ускуналарни бошқариш имконияти бизнинг реал вақт режимида профессионал хизмат кўрсатишимизни ва фавқулодда вазиятларда қўллаб-қувватлашимизни кафолатлайди, – дейди компания директори Виталий Азизов. – Ускуналар тўлиқ сертификатланган ва рўйхатдан ўтган”.
“Астрахан вилояти ЭҚҚМнинг кўмагида “ишончлилик” тоифаси бўйича “Россияда ишлаб чиқарилган” сертификатини олдик, бу эса ташқи бозорларга янада ишончлироқ чиқиш имконини беради. Компания агросаноат кўргазмаларида, жумладан, халқаро кўргазмаларда мунтазам иштирок этиб келади, буни олинган диплом ва мукофотлар ҳам тасдиқлайди”, – деб қўшимча қилади Азизов.
“Биз қурилиш соҳасида кўп йиллик тажрибага эгамиз ва агросаноат мажмуаси ўзига хосликларини чуқур тушунамиз. Ишончим комилки, Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари билан ҳамкорлигимиз республика қишлоқ хўжалиги инфратузилмасини модернизация қилиш ва ривожлантиришга, шунингдек, ишлаб чиқариш самарадорлиги ва ҳосил сақланишини оширишга салмоқли ҳисса қўшиш имконини беради”, — дейди Азизов.
“Инсектор ПрофиОпт” (ЯТТ Циунчик Никита Сергеевич) дезинфекция, дезинсекция, дератизация (ДДД) учун маҳаллий ва хорижий препаратлар, шунингдек, мутахассислар ва кенг жамоатчилик учун ускуналар ва шахсий ҳимоя воситаларини сотиш билан шуғулланади.
“Компаниямизнинг миссияси — препарат шакллари, таъсир этувчи моддалар ва ускуналар ассортиментини кенгайтириш орқали дезинфекция бозорини ривожлантириш”, — дейди Никита Циунчик.
Компания ўз мижозларига Божхона иттифоқи ҳудудида рўйхатдан ўтган дератизация, дезинсекция ва дезинфекция воситаларининг бутун ассортиментини ишлаб чиқарувчи нархларида етказиб беради. Компания каталогидан 1000 тадан ортиқ маҳсулот ўрин олган. Барча товарлар 2000 квадрат метр майдонга эга омборда сақланади.
“Инсектор ПрофиОпт” Россиянинг ВТВ сервис, Пестэкс, НПО Гарант, Алина-Нова каби энг яхши ишлаб чиқарувчиларининг расмий дистрибьютори ҳисобланади. Шунингдек, ассортиментда “ЦиунчикОФФ” хусусий савдо белгиси остида ҳашаротлар ва кемирувчиларга қарши препаратлар қатори мавжуд. Бренд бу билан чекланиб қолмайди ва яқин келажакда бозорга кана, чивин ва бургаларга қарши препаратларни, концентратларни ҳамда кемирувчиларга қарши турли шакл ва турдаги воситаларни (қопқонлар учун емларни) тақдим этади.
Маҳсулотлар Россия ва МДҲ мамлакатлари бўйлаб мижоз учун қулай бўлган ҳар қандай усулда белгиланган кундаёқ етказиб берилади. Буюртмалар маҳсулот учун 100% тўлов қилинганидан сўнг жўнатилади, аммо юкни Астрахандаги транспорт компанияси терминалигача етказиш бепул.
"Буюртмачининг талабига кўра, биз барча маҳсулотлар бўйича амалдаги нархларни тақдим этишга тайёрмиз, — деди Циунчик. — Шунингдек, ДДД ва пест-контроль маҳсулотларининг батафсил каталогини, давлат рўйхатидан ўтганлик тўғрисидаги гувоҳнома, қўллаш бўйича йўриқнома, мувофиқлик декларация, хавфсизлик паспортларини ҳамда ҳар бир маҳсулот учун илова қилинадиган ҳужжатлар ва тақдимот материалларини ҳам тақдим этамиз. Доимий харидорларимиз учун бизда содиқлик дастури мавжуд".
"Турар жой ва тижорат секторида дезинсекция ҳамда дератизация хизматларига бўлган юқори талаб Ўзбекистонда ихтисослаштирилган препаратлар учун барқарор бозорни шакллантирмоқда. Маҳсулотларимизнинг кенг ассортименти республикада ўз харидорини топади, деб умид қиламиз", – дея хулоса қилди Циунчик.
Материал тижорий шартлар асосида чоп этилди.