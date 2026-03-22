Британия ва ЕИ Россия газ қувурларига ҳужумдан манфаатдор - Алаутдинов
Жанг майдонида бизни мағлубиятга учрата олмаган душман иқтисодий зарар етказишга уринмоқда. 22.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-22T12:57+0500
ТОШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Британия ва Европа мамлакатлари Россияга қарши гибрид иқтисодий уруш олиб боришга уринмоқда, бунга "Турк оқими" ва "Зангори оқим" газ қувурларининг компрессор станцияларига қилинган ҳужумлар далил, деди Россия Мудофаа вазирлиги Бош ҳарбий-сиёсий бошқармаси бошлиғининг ўринбосари ва "Ахмат" махсус кучлари қўмондони Апти Алаудинов РИА Новостига.Газпром 11 март куни хабар беришича, 24 февралдан бери Россия жанубидаги "Турк оқими" ва "Зангори оқим" экспорт газ қувурларининг инфратузилма иншоотларига 12 марта ҳужум қилинган ва уларнинг барчаси қайтарилган. Пайшанба куни компания 17 ва 19 март кунлари ушбу қувурларнинг муҳим инфратузилма объектларига янги ҳужумлар уюштирилганини эълон қилди."Ахмат" махсус кучлари бўлинмаси қўмондони ҳозирда бутун дунё бўйлаб ушбу ресурсларга нисбатан жиддий эскалация кетаётганини тушунишга чақирди."Улар Россия ҳудудида ҳам, Россия билан боғлиқ бўлган ҳамма нарсани ишдан чиқаришга ҳаракат қилмоқдалар, токи Россия ўз ресурсларини сота олмасин. Ва биз душманларимизнинг асосий мақсади бизни жанг майдонида мағлуб этиш эканлигини билганимиз ва улар буни уддалай олмаганликлари сабабли, бу аллақачон бизга қарши олиб борилаётган гибрид урушнинг иқтисодий таркибий қисми бўлиб чиқди", деб тушунтирди Алаудинов.Россия президенти Владимир Путин 24 февраль куни ФСБ бошқаруви йиғилишида "Турк оқими" ва "Зангори оқим" қувурларини бузиш режалари амалга оширилаётгани ҳақида огоҳлантирди. Унинг сўзларига кўра, рақиблар энди Украинадаги тинчлик жараёнини бузиш учун нима қилиш кераклигини билишмайди."Турк оқими" Туркия ва Жанубий ва Жануби-Шарқий Европа мамлакатларига Туркия ҳудуди орқали транзит орқали газ етказиб бериш учун мўлжалланган. Унинг лойиҳавий қуввати йилига 31,5 миллиард кубометр газни ташкил этади. "Зангори оқим" фақат Туркияга газ етказиб беради. Унинг лойиҳавий қуввати 16 миллиард кубометрни ташкил этади.
