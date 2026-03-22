Ўзбекистон
ўзб
Sputnik Ўзбекистон
https://sputniknews.uz/20260322/aqshdan-sovrin-bilan-qaytgan-askarlar-toshkentda-munosib-kutib-olindi-56445260.html
АҚШдан соврин билан қайтган аскарлар Тошкентда муносиб кутиб олинди
АҚШдан соврин билан қайтган аскарлар Тошкентда муносиб кутиб олинди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ҳарбийлари Миссисипида ўтказилган мусобақанинг махсус совринига сазовор бўлишди. 22.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-22T13:19+0500
2026-03-22T13:23+0500
ўзбекистон
ҳарбий
ҳарбий ҳамкорлик
мудофаа вазирлиги
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/16/56445384_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b53082dec4df277732c298a7d4377ad8.jpg
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/16/56445384_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_2e83b71144694adfe42eabe77b988a97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:19 22.03.2026 (янгиланди: 13:23 22.03.2026)
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ҳарбийлари Миссисипида ўтказилган мусобақанинг махсус совринига сазовор бўлишди.
ТОШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Бугун Тошкент халқаро аэропортида АҚШнинг Миссисипи штатида ўтказилган “Энг илғор жангчи-2026” мусобақасида ғолиб бўлган Ўзбекистон ҳарбий хизматчилари татанали кутиб олинди.
Маросимда Мудофаа вазирлиги масъул офицерлари, ҳарбий хизматчиларнинг яқин қариндошлари ва жамоатчилик вакиллари иштирок этди.
АҚШда бўлиб ўтган мусобақа давомида Ўзбекистон аскарлари якка ва жамоавий баҳсларда кўрсатган натижалари юқори баҳоланди.

Уч кун давомида кундузги ва тунги шароитларда мураккаб машқларни ўзида жамлаган мазкур мусобақа якунида ҳарбий хизматчиларимиз мусобақанинг махсус совринига лойиқ кўрилиши, бу албатта мудофаа тизимида амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотларнинг самарасидир, дейилади хабарда.

Эслатиб ўтамиз, мазкур мусобақада ўзбекистонлик ҳарбий хизматчилар 2019 йилдан бери муваффақиятли қатнашиб, ҳар бирида иштирокчилар мутлақ устунлик ва янгидан-янги рекорд натижалар билан ғолибликни қўлга киритиб келмоқда.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0