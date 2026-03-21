Эрон АҚШ билан вақтинча сулҳ тузишга рози эмаслигини айтди
Эрон АҚШ билан вақтинча сулҳ тузишга рози эмаслигини айтди
Биз урушни узуоқ муддатли ва кенг қамровли тўхтатишни истаймиз, токи ҳеч кимда уни қайта бошлаш истаги пайдо бўлмасин - Эрон ташқи ишлар вазири. 21.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-21T09:43+0500
2026-03-21T10:29+0500
ТОШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Теҳрон АҚШ ва Исроил билан сулҳга рози эмас, деди Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи Япониянинг Кёдо ахборот агентлигига берган интервьюсида.Вазирнинг сўзларига кўра, Теҳрон можарони вақтинчалик тўхтатиш эмас, балки якуний ҳал қилишга эришиш ниятида.АҚШ ва Исроилнинг Ислом Республикасига қарши операцияси учинчи ҳафтасига кирмоқда. Эрон ўзини ҳимоя қилишга тайёрлигини таъкидлади ва музокараларни қайта бошлашнинг маъносини кўрмаяпти.
эрон, ақш, исроил

Эрон АҚШ билан вақтинча сулҳ тузишга рози эмаслигини айтди

09:43 21.03.2026 (янгиланди: 10:29 21.03.2026)
© AFP 2023 / Atta Kenare
Вид на город Тегеран, Иран - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.03.2026
© AFP 2023 / Atta Kenare
Биз урушни узуоқ муддатли ва кенг қамровли тўхтатишни истаймиз, токи ҳеч кимда уни қайта бошлаш истаги пайдо бўлмасин - Эрон ташқи ишлар вазири.
ТОШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Теҳрон АҚШ ва Исроил билан сулҳга рози эмас, деди Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи Япониянинг Кёдо ахборот агентлигига берган интервьюсида.
"Биз сулҳга рози бўлмаймиз. Биз урушнинг тўлиқ, кенг қамровли ва узоқ муддатли тугашини истаймиз", деди у.
Вазирнинг сўзларига кўра, Теҳрон можарони вақтинчалик тўхтатиш эмас, балки якуний ҳал қилишга эришиш ниятида.
АҚШ ва Исроилнинг Ислом Республикасига қарши операцияси учинчи ҳафтасига кирмоқда. Эрон ўзини ҳимоя қилишга тайёрлигини таъкидлади ва музокараларни қайта бошлашнинг маъносини кўрмаяпти.
АҚШ ва Исроилнинг Эронга ҳужуми

АҚШ ва Исроил 28 февраль куни Эронга зарба беришни бошлади. Зарбалар Эроннинг ядровий дастури борасида музокаралар олиб борилаётган вақтда амалга оширилди. Вашингтон ва Теҳрон музокараларининг сўнгги босқичи 26 февраль куни Женевада бўлиб ўтган эди.

АҚШ ва Исроил зарбалари оқибатида Эрон Олий раҳбари оятуллоҳ Али Хоманаий ҳалок бўлди. Ундан ташқари, Миноб шаҳрида қизлар бошланғич мактабига берилган зарба оқибатида 171 нафар бола ва 15 нафар ўқитувчилар ҳалок бўлди.

Эрон Исроил ҳудудига, шунингдек, Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий базаларига жавоб зарбалари берди. Бир неча кун давомида БАА, Баҳрайн, Уммон, Ироқ, Саудия Арабистони, Қатар ва бошқа қатор давлатлардаги АҚШ ҳарбий базалари зарбага учради.

Россия президенти Владимир Путин Эрон олий раҳбарига суиқасд барча инсоний ахлоқ нормалари ва халқаро ҳуқуқни бузиш эканини таъкидлади.

Россия Ташқи ишлар вазирлиги АҚШ ва Исроилнинг ҳужумларини қоралади ва зудлик билан ҳарбий ҳаракатларни тўхтатишга чақирди.

Россия ва Хитой 1 март куни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг фавқулодда мажлисини чақирди.

