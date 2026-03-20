Sputnik Ўзбекистон
Янгиланган Имом Бухорий мажмуасида илк бор Рамазон ҳайити намози ўқилди
Намозда нафақат самарқандликлар, балким маҳаллий ва хориждан келган меҳмонлар ҳам иштирок этишди. 20.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
самарқанд вилояти
масжид
имом бухорий
шавкат мирзиёев
жамият
рамазон ҳайити
ТОШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Янгиланган Имом Бухорий мажмуасида илк бор Рамазон ҳайити намози ўқилди. Бу ҳақида "Зарафшон" газетаси хабар қилмоқда.Ҳайит намозида Ўзбекистон мусулмонлари идораси раиси, муфтий Шайх Нуриддин Холиқназар, вилоят ҳокими Адиз Бобоев иштирок этиб мўмин-мусулмонлари байрам билан табриклади.Эслатиб ўтамиз, янгиланган Имом Бухорий мажмуаси куни кеча президент Шавкат Мирзиёев иштирокида очилган эди.
Oбуна бўлиш
