Путин Россия мусулмонларини Рамазон ҳайити билан табриклади
Мусулмон ташкилотлари ёшларни тарбиялаш, ватанпарварлик ташаббусларини олға суришда конструктив ҳисса қўшмоқда - Путин. 20.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-20T10:50+0500
10:12 20.03.2026 (янгиланди: 10:50 20.03.2026)
Мусулмон ташкилотлари ёшларни тарбиялаш, ватанпарварлик ташаббусларини олға суришда конструктив ҳисса қўшмоқда - Путин.
ТОШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин мусулмон биродарларни Рамазон ҳайити билан табриклади. (Россияда Ураза байрам дейилади)
"Мен Россия мусулмонларини муқаддас Рамазон ойини якунловчи Ураза байрам билан табриклайман", - деди Россия раҳбари Кремль сайтида эълон қилинган табрикда.
Путин, шунингдек, Россия озодлиги ва мустақиллиги учун курашда улкан ҳисса қўшаётган мусулмонларга миннатдорлик билдирди. Россия президенти мусулмонлар аждодларининг тарихий ва маънавий анъаналарини ҳурмат қилишларини ва жамият ривожига алоҳида ҳисса қўшишларини юқори баҳолади.
"Мусулмон ташкилотлари оила институтини мустаҳкамлаш, ёшларни тарбиялаш, ҳукумат ва жамоат тузилмалари билан конструктив мулоқотни ривожлантириш, ватанпарварлик, маърифий ва гуманитар ташаббусларни амалга оширишга тинимсиз эътибор беришга конструктив ҳисса қўшадилар", - деб хулоса қилди Россия раҳбари.