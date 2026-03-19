Ўзбекистон
ўзб
Sputnik Ўзбекистон
https://sputniknews.uz/20260319/tashkent-sputnikpro-seminar-56396683.html
SputnikPRO Тошкентда: муҳокама қилинадиган лойиҳаларни қандай яратиш мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда SputnikPRO доирасида “Муҳокама қилинадиган лойиҳалар қандай яратилади?” мавзусида маъруза ўтказилади. Тадбирда PR, маркетинг ва event-коммуникациялар бўйича эксперт Алиса Белановская реал кейслар асосида чиқиш қилади.
2026-03-19T17:57+0500
2026-03-19T18:07+0500
sputnikpro
таълим
"россия сегодня"
отм
талабалар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/13/56395820_0:23:3559:2025_1920x0_80_0_0_f65974e810d30b2b8e2ba166fd7bbfdc.png
ТОШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. Тошкентда SputnikPRO лойиҳаси доирасида “Муҳокама қилинадиган лойиҳалар қандай яратилади?” мавзусида маъруза ташкил этилади. Тадбир PR, маркетинг ва event-коммуникациялар соҳасидаги амалий тажрибага бағишланади.Спикер сифатида агентлик бизнеси, корпоратив сектор ва оммавий ахборот воситаларида 20 йилдан ортиқ тажрибага эга PR, маркетинг ва воқеалик коммуникациялар бўйича эксперт Алиса Белановская қатнашади.У фаолияти давомида “МегаФон” компаниясида йирик коммуникация лойиҳалари, жумладан, 2014 йилги Қишки Олимпия ўйинлари ва 2018 йилги FIFA жаҳон чемпионати билан боғлиқ ташаббусларда иштирок этган. Ҳозирда эса “Россия сегодня” медиагуруҳида маркетинг коммуникациялари йўналишини бошқаради.Маъруза чоғида тингловчилар PR, маркетинг ва тадбирлар соҳасида ғоядан то амалий ижрогача бўлган жараён қандай қурилишини билиб олади. Дастурдан маҳсулотларни бозорга олиб чиқиш, "Cannes Lions Gran Prix" даражасидаги кампаниялар ва халқаро медиа гуруҳ ребрендингига оид реал кейслар ҳам ўрин олган.SputnikPRO модули Тошкентдаги уч олий таълим муассасасида бўлиб ўтади:26 март соат 11:00 — Tashkent Perfect University(Тошкент шаҳри, Зайқайнар кўчаси, 1-уй)27 март соат 10:30 — Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети (ЎзДЖТУ)(Тошкент шаҳри, Лутфий кўчаси, 8-уй)27 март соат 15:30 — Пучон университети(Тошкент шаҳри, Қатортол-2, 38А-уй)Тадбирда иштирок этиш учун қуйидаги контактлар орқали ёзилиш мумкин:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
sputnikpro, тошкент, алиса белановская, pr, маркетинг, event-коммуникациялар, маъруза, лойиҳа, реал кейслар, медиа, ребрендинг, университет
17:57 19.03.2026 (янгиланди: 18:07 19.03.2026)
© Sputnik — Как создаются проекты, о которых говорят. PR, маркетинг и мероприятия — реальные кейсы из практики
© Sputnik
Oбуна бўлиш
© Sputnik — Как создаются проекты, о которых говорят. PR, маркетинг и мероприятия — реальные кейсы из практики
Маълумот учун: SputnikPRO - Sputnik ахборот агентлиги томонидан ташкил этилган медиа соҳасидаги халқаро маърифий лойиҳа. Бу журналистлар, матбуот котиблари, блогерлар ва олий таълим муассасаларининг тегишли йўналишлари бўйича юқори курс талабалари учун Россия ва хориждаги энг яхши медиа-менежерлар, экспертлар ҳамда агентликнинг етакчи мутахассислари томонидан ўтказиладиган семинарлар, маърузалар ва маҳорат дарсларининг ноёб тизимидир.

КенгайтиришЙиғиштириш
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0