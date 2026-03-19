Биринчи майдан давлат идораларида қоғоз, сиёҳ ва принтер харажатлари қисқаради
Ўзбекистонда давлат идораларида қоғоз сарфини камайтириш чоралари белгиланди. 1 майдан қоғоз, сиёҳ ва принтер харажатлари ҳар йили 15 фоизга қисқартирилади, ҳар ойда эса “Қоғозсиз бир кун” экоакцияси ўтказилади.
2026-03-19T11:25+0500
2026-03-19T11:32+0500
ТОШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Ўзбекистонда республика ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларида қоғоз сарфини қисқартириш чоралари белгиланди. Бу бўйича тегишли ҳукумат қарори қабул қилинди.Қарорга кўра, 2026 йил 1 майдан республика ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларида қоғоз, сиёҳ, принтер ва нусха кўчириш ускуналарини харид қилиш харажатлари келгуси беш йил давомида ҳар йили 15 фоизга камайтирилган ҳолда режалаштирилади.1 июнга қадар ишлатилган қоғозларни йиғиш учун махсус чиқинди қутилари ташкил этилади ва уларни қайта ишлаш корхоналарига етказиш тизими йўлга қўйилади. Ҳар бир таркибий бўлинмада эса ходимлар сони, иш ҳажми ва ҳақиқий эҳтиёждан келиб чиққан ҳолда қоғоз сарфи бўйича чеклов жорий қилинади.Бундан ташқари, республика ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларида ҳар ойда бир марта "Қоғозсиз бир кун" экоакцияси ўтказилади.
ўзбекистон, ҳукумат қарори, давлат идоралари, ҳокимият органлари, қоғоз сарфи, қоғоз харажатлари, принтер, сиёҳ, рақамлаштириш, қоғозсиз бир кун, экоакция, маҳаллий ижро ҳокимияти
11:25 19.03.2026 (янгиланди: 11:32 19.03.2026)
1 майдан республика ва маҳаллий ижро ҳокимияти органларида қоғоз ва чоп этиш харажатлари қисқартирилиб, принтерлардан умумий фойдаланиш тартиби жорий этилади.
ТОШКЕНТ, 19 мар — Sputnik.
Ўзбекистонда республика ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларида қоғоз сарфини қисқартириш чоралари белгиланди. Бу бўйича тегишли ҳукумат қарори қабул қилинди
Қарорга кўра, 2026 йил 1 майдан республика ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларида қоғоз, сиёҳ, принтер ва нусха кўчириш ускуналарини харид қилиш харажатлари келгуси беш йил давомида ҳар йили 15 фоизга камайтирилган ҳолда режалаштирилади.
Шунингдек, идораларда принтерлардан марказлашган ҳолда умумий фойдаланиш тизими жорий этилади. Бунда очиқ офисда фаолият юритувчи ҳар 20 нафар ходим учун 1 дона принтер ажратилади.
1 июнга қадар ишлатилган қоғозларни йиғиш учун махсус чиқинди қутилари ташкил этилади ва уларни қайта ишлаш корхоналарига етказиш тизими йўлга қўйилади. Ҳар бир таркибий бўлинмада эса ходимлар сони, иш ҳажми ва ҳақиқий эҳтиёждан келиб чиққан ҳолда қоғоз сарфи бўйича чеклов жорий қилинади.
Бундан ташқари, республика ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларида ҳар ойда бир марта “Қоғозсиз бир кун” экоакцияси ўтказилади.