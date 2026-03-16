"Sputnik" матбуот марказида Ўзбекистоннинг киберхавфсизлик стратегияси муҳокама қилинади
"Sputnik" матбуот марказида Ўзбекистоннинг киберхавфсизлик стратегияси муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
17 март куни Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Тошкент–Москва видеокўприги бўлиб ўтади. Экспертлар 2030 йилгача мўлжалланган киберхавфсизлик стратегияси ва янги ҳимоя механизмларини муҳокама қилади.
2026-03-16T14:52+0500
2026-03-16T14:52+0500
2026-03-16T18:23+0500
ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. 17 март куни маҳаллий вақт билан соат 13:00 да Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида “Ўзбекистоннинг киберхавфсизлик стратегияси: янги ҳимоя механизмлари” мавзусида Тошкент–Москва видеокўприги бўлиб ўтади.Тошкентдаги иштирокчилар:— Киберхавфсизлик маркази Идоралараро ҳамкорлик бўлими бошлиғи Альберт Валиев;— Ўзбекистон ИИВ ҳузуридаги Киберхавфсизлик маркази вакили.Москвада:— ахборот хавфсизлиги бўйича эксперт Алексей Лукацкий.Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 2026 йил 10 март куни мамлакатнинг 2030 йилгача мўлжалланган киберхавфсизлик стратегиясини тасдиқлади.Видеокўприк иштирокчилари янги стратегиянинг асосий йўналишлари, давлат ахборот тизимларини ҳимоя қилишни кучайтириш чоралари, шунингдек, давлат органларида ихтисослаштирилган киберхавфсизлик бўлинмаларини ташкил этиш масалаларини муҳокама қилишади.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, киберхавфсизлик, 2030 стратегия, шавкат мирзиёев, sputnik ўзбекистон, тошкент, москва, видеокўприк, ахборот хавфсизлиги, кибержиноятчилик, давлат ахборот тизимлари, киберхавфсизлик маркази, иив
ўзбекистон, киберхавфсизлик, 2030 стратегия, шавкат мирзиёев, sputnik ўзбекистон, тошкент, москва, видеокўприк, ахборот хавфсизлиги, кибержиноятчилик, давлат ахборот тизимлари, киберхавфсизлик маркази, иив
"Sputnik" матбуот марказида Ўзбекистоннинг киберхавфсизлик стратегияси муҳокама қилинади
14:52 16.03.2026 (янгиланди: 18:23 16.03.2026)
17 март куни Тошкент–Москва видеокўпригида 2030 йилгача киберхавфсизлик стратегияси ва янги ҳимоя механизмлари муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
17 март куни маҳаллий вақт билан соат 13:00 да Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот марказида “Ўзбекистоннинг киберхавфсизлик стратегияси: янги ҳимоя механизмлари” мавзусида Тошкент–Москва видеокўприги бўлиб ўтади.
Тошкентдаги иштирокчилар:
— Киберхавфсизлик маркази Идоралараро ҳамкорлик бўлими бошлиғи Альберт Валиев;
— Ўзбекистон ИИВ ҳузуридаги Киберхавфсизлик маркази вакили.
— ахборот хавфсизлиги бўйича эксперт Алексей Лукацкий.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 2026 йил 10 март куни мамлакатнинг 2030 йилгача мўлжалланган киберхавфсизлик стратегиясини тасдиқлади.
Видеокўприк иштирокчилари янги стратегиянинг асосий йўналишлари, давлат ахборот тизимларини ҳимоя қилишни кучайтириш чоралари, шунингдек, давлат органларида ихтисослаштирилган киберхавфсизлик бўлинмаларини ташкил этиш масалаларини муҳокама қилишади.
Шунингдек, кибержиноятчиликнинг олдини олиш, киберхавфсизлик соҳасида идоралараро ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва халқаро шерикликни кенгайтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилади.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев