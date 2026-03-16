Россия ЕОИИ мамлакатларига 9 млрд долларлик қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилди
Sputnik Ўзбекистон
2025 йилда Россия ЕОИИ мамлакатларига 12,2 миллион тоннадан ортиқ агросаноат маҳсулотларини экспорт қилди. Экспорт тушуми қарийб 9 миллиард долларга етди ва бу 2015 йилдан бери энг юқори кўрсаткич бўлди.
ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. 2025 йилда Россия Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари бозорларига 12,2 миллион тоннадан ортиқ агросаноат маҳсулотларини етказиб берди. Экспорт тушуми қарийб 9 миллиард долларни ташкил этди.Бу ҳақда Россия қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортини ривожлантириш федерал маркази — “Агроэкспорт” матбуот хизмати хабар берди.Россиянинг иттифоқ мамлакатларига экспорти барча йўналишларда ўсган. Жумладан, Беларусга етказиб бериш ҳажми 4 миллиард доллардан ошди. Бу ўтган йилга нисбатан 32 фоизга кўп.Қозоғистонга экспорт қарийб 3,8 миллиард долларни ташкил этди, ўсиш 15 фоиз бўлди. Бу бозорда шакар 340 миллион доллардан ортиқ, шоколадли қандолат маҳсулотлари 300 миллион доллар, унли қандолат маҳсулотлари эса 259,5 миллион долларлик ҳажм билан етакчи ўринларни эгаллади.Қирғизистонга экспорт 700 миллион доллардан ошди. Бу 2024 йилга нисбатан 25 фоизга кўп. Асосий товарлар кунгабоқар ёғи, шоколадли ва унли қандолат маҳсулотлари бўлди.Арманистонга етказиб бериш ҳажми 470 миллион доллардан ошиб, 18 фоизлик ўсишни кўрсатди. Бу бозорда буғдой, шоколадли қандолат маҳсулотлари ва кунгабоқар ёғи асосий экспорт позициялари бўлди.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.