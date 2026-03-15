Тошкентда Галина Степаннинг “Тоғлардаги сукунат” кўргазмаси очилди — сара суратлар
Тошкентда Икуо Хираяма Халқаро маданият карвонсаройида рассом Галина Степаннинг “Тоғлардаги сукунат” номли шахсий кўргазмаси очилди. Экспозицияда 30 га яқин рангтасвир асари намойиш этилган.
2026-03-15T19:20+0500
ТОШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. 13 март куни Ўзбекистон Бадиий академияси ҳузуридаги Икуо Хираяма Халқаро маданият карвонсаройининг кичик кўргазма залида рассом, график ва рангтасвир устаси Галина Степаннинг “Тоғлардаги сукунат” номли шахсий кўргазмаси очилди.Кўргазмада рассомнинг сўнгги йилларда яратган 30 га яқин рангтасвир асарлари намойиш этилди. Асарларда табиат манзаралари, инсон руҳияти ва Шарқ муҳитининг ўзига хос жозибаси акс этган.Галина Степан 1946 йилда Мордовия Республикасининг Саранск шаҳрида туғилган. Унинг ижоди қарийб 70 йиллик даврни қамраб олади. Рассом портрет, манзара ва ню жанрларида кўплаб асарлар яратган бўлиб, сўнгги йилларда айниқса натюрморт жанрига кўпроқ мурожаат қилиб келмоқда.Сўнгги ўн йилликда эса рассом пейзаж ва портрет жанрларини янада фаол ривожлантирди. Бу қизиқиш, айниқса, унинг 1976–2000 йиллар давомида Марказий Осиёга қилган кўплаб саёҳатлари билан боғлиқ. Ушбу саёҳатлар давомида у минтақавий рассомлик мактаби, шунингдек, Шарқ мавзуларига мурожаат қилган машҳур рассомлар ижодидан илҳом олди.Жанубий табиат манзаралари, қадимий шаҳарлар ва маҳаллий аҳолининг ҳаёт тарзи рассом учун янги илҳом манбаига айланди. Айниқса, тоғ манзаралари Галина Степан ижодида алоҳида ўрин тутади. Бу манзаралар рассомга нафақат ранглар орқали янги кашфиётлар қилиш, балки ички хотиржамлик топиш имконини ҳам беради.Кўргазма жорий йилнинг 23 март кунига қадар давом этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Тошкентда рассом Галина Степаннинг “Тоғлардаги сукунат” номли шахсий кўргазмаси очилди. Унда муаллифнинг сўнгги йилларда яратган 30 га яқин асари қўйилган.
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
