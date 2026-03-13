https://sputniknews.uz/20260313/yaqin-sharq-ozbekistonlik-56263059.html
Яқин Шарқдан қарийб 33 минг ўзбекистонлик ватанга қайтарилди
Яқин Шарқ минтақасида юзага келган вазият муносабати билан Ўзбекистон ТИВ томонидан фуқаролар мурожаатларини тезкор қабул қилиш мақсадида махсус Telegram бот (@tiv_yordam_bot) ишга туширилган. Мазкур бот орқали минтақа давлатларида бўлиб турган фуқаролар: консуллик масалалари бўйича мурожаат йўллаши; ўз жойлашуви ва ҳолати ҳақида маълумот қолдириши; зарур ҳолатларда тезкор ёрдам сўраши мумкин.
13 март соат 07:00 ҳолатига кўра АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши ҳужуми бошланганидан буён Яқин Шарқ мамлакатларидан 32 934 нафар Ўзбекистон фуқароси ватанга қайтарилди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди.12 март куни мамлакатнинг Қатардаги элчихонаси томонидан 49 нафар ўзбекистонлик БАА ва Саудия Арабистонига етказилиб, сўнгра Тошкентга учиб кетишлари таъминланди. Айни пайтда навбатдаги фуқаролар гуруҳи шакллантирилиб, уларнинг Доҳа шаҳридан Дубай орқали Ўзбекистонга қайтиши масалалари ишлаб чиқилмоқда.БААдаги дипломатик ваколатхоналар эса 147 нафар фуқаронинг Тошкентга учиб кетишига кўмаклашди.Ўзбекистоннинг Эрондаги элчихонаси томонидан 5 нафар ватандошнинг қўшни давлатлар ҳудуди орқали чиқиб кетиши таъминланди. Исроилдаги дипломатлар томонидан 4 нафар фуқаронинг Миср орқали Ўзбекистонга қайтиши ташкил этилди.Маълум қилинишича, Ўзбекистоннинг Саудия Арабистонидаги элчихонаси, Жидда шаҳридаги бош консулхонаси ва Транспорт вазирлиги билан ҳамкорликда чартер рейслари орқали 2 735 нафар фуқаронинг ватанга қайтиши таъминланди. Мазкур мамлакатда эвакуация тадбирлари якунланди.Яқин Шарқ минтақасида юзага келган вазият муносабати билан Ўзбекистон ТИВ томонидан фуқаролар мурожаатларини тезкор қабул қилиш мақсадида махсус Telegram бот (@tiv_yordam_bot) ишга туширилган.Мазкур бот орқали минтақа давлатларида бўлиб турган фуқаролар:
13 март соат 07:00 ҳолатига кўра АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши ҳужуми бошланганидан буён Яқин Шарқ мамлакатларидан 32 934 нафар Ўзбекистон фуқароси ватанга қайтарилди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди.
12 март куни мамлакатнинг Қатардаги элчихонаси томонидан 49 нафар ўзбекистонлик БАА ва Саудия Арабистонига етказилиб, сўнгра Тошкентга учиб кетишлари таъминланди. Айни пайтда навбатдаги фуқаролар гуруҳи шакллантирилиб, уларнинг Доҳа шаҳридан Дубай орқали Ўзбекистонга қайтиши масалалари ишлаб чиқилмоқда.
БААдаги дипломатик ваколатхоналар эса 147 нафар фуқаронинг Тошкентга учиб кетишига кўмаклашди.
Ўзбекистоннинг Эрондаги элчихонаси томонидан 5 нафар ватандошнинг қўшни давлатлар ҳудуди орқали чиқиб кетиши таъминланди. Исроилдаги дипломатлар томонидан 4 нафар фуқаронинг Миср орқали Ўзбекистонга қайтиши ташкил этилди.
Маълум қилинишича, Ўзбекистоннинг Саудия Арабистонидаги элчихонаси, Жидда шаҳридаги бош консулхонаси ва Транспорт вазирлиги билан ҳамкорликда чартер рейслари орқали 2 735 нафар фуқаронинг ватанга қайтиши таъминланди. Мазкур мамлакатда эвакуация тадбирлари якунланди.
“Ўзбекистон фуқароларининг хавфсиз тарзда ватанга қайтарилишини таъминлаш бўйича дипломатик ваколатхоналар фаолияти давом этмоқда. Ватанга қайтиш истагини билдирган фуқаролар билан ишлар давом эттирилмоқда”, — дейилади хабарда.
Яқин Шарқ минтақасида юзага келган вазият муносабати билан Ўзбекистон ТИВ томонидан фуқаролар мурожаатларини тезкор қабул қилиш мақсадида махсус Telegram бот
(@tiv_yordam_bot) ишга туширилган.
Мазкур бот орқали минтақа давлатларида бўлиб турган фуқаролар:
консуллик масалалари бўйича мурожаат йўллаши;
ўз жойлашуви ва ҳолати ҳақида маълумот қолдириши;
зарур ҳолатларда тезкор ёрдам сўраши мумкин.