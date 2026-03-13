Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260313/toshkent-panjob-birodarlik-56258101.html
Тошкент ва Панжоб вилоятлари ўртасида биродарлик ва ҳамкорлик алоқалари ўрнатилди
Тошкент ва Панжоб вилоятлари ўртасида биродарлик ва ҳамкорлик алоқалари ўрнатилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг Тошкент ва Покистоннинг Панжоб вилоятлари ўртасидаги ҳамкорлик "биродар ҳудудлар" мақомида ривожланади. Вилоят ҳокими Зойир Мирзаев бошчилигидаги делегация Покистонга амалий ташриф чоғида Лаҳор шаҳрида Покистон Мусулмон Лигаси етакчиси Муҳаммад Навоз Шариф ҳамда Панжоб вилояти бош вазири Марям Навоз Шариф билан учрашди.
2026-03-13T15:32+0500
2026-03-13T15:32+0500
жамият
тошкент вилояти
зойир мирзаев
покистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0d/56258240_0:38:1281:758_1920x0_80_0_0_e89e2796c8f26ccfd7c1f48075feb962.jpg
ТОШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Ўзбекистоннинг Тошкент ва Покистоннинг Панжоб вилоятлари ўртасидаги ҳамкорлик "биродар ҳудудлар" мақомида ривожланади. Бу ҳақда Тошкент вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Вилоят ҳокими Зойир Мирзаев бошчилигидаги делегация Покистонга амалий ташриф чоғида Лаҳор шаҳрида Покистон Мусулмон Лигаси етакчиси Муҳаммад Навоз Шариф ҳамда Панжоб вилояти бош вазири Марям Навоз Шариф билан учрашди.Мулоқот давомида Ўзбекистон ва Покистон ўртасидаги дўстона муносабатлар изчил ривожланиб бораётгани таъкидланди.Шунингдек, қишлоқ хўжалиги, тўқимачилик, туризм, чорвачилик тармоғи, чарм саноати ва инвестисиялар соҳаларидаги ҳамкорлик истиқболлари, ҳамда маданий ташаббусларни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.Мезбон томон Ўзбекистон билан ҳамкорликни ривожлантиришга самимий қизиқиш билдириб, илгари сурилган таклиф ва ташаббусларни қўллаб-қувватлади.Мирзаев Тошкент вилояти ўзаро манфаатли инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, бизнес доиралари ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни кенгайтириш ва саноат кооперациясини ривожлантиришга тайёр эканини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260206/ozbekiston-pokiston-biznes-forumi-55513084.html
покистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0d/56258240_110:0:1170:795_1920x0_80_0_0_b331a2c47eb15c76d114adf066f331b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент панжоб биродарлик алоқалари
тошкент панжоб биродарлик алоқалари

Тошкент ва Панжоб вилоятлари ўртасида биродарлик ва ҳамкорлик алоқалари ўрнатилди

15:32 13.03.2026
© Тошкент вилояти ҳокимлиги матбуот хизматиТошкент вилояти ҳокими Зойир Мирзаев бошчилигидаги делегация Покистоннинг Лаҳор шаҳрига амалий ташриф билан борди
Тошкент вилояти ҳокими Зойир Мирзаев бошчилигидаги делегация Покистоннинг Лаҳор шаҳрига амалий ташриф билан борди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.03.2026
© Тошкент вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати
Oбуна бўлиш
Вилоят ҳокими Зойир Мирзаев бошчилигидаги делегация Покистонда бўлиб турибди.
ТОШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Ўзбекистоннинг Тошкент ва Покистоннинг Панжоб вилоятлари ўртасидаги ҳамкорлик "биродар ҳудудлар" мақомида ривожланади. Бу ҳақда Тошкент вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
Вилоят ҳокими Зойир Мирзаев бошчилигидаги делегация Покистонга амалий ташриф чоғида Лаҳор шаҳрида Покистон Мусулмон Лигаси етакчиси Муҳаммад Навоз Шариф ҳамда Панжоб вилояти бош вазири Марям Навоз Шариф билан учрашди.
Мулоқот давомида Ўзбекистон ва Покистон ўртасидаги дўстона муносабатлар изчил ривожланиб бораётгани таъкидланди.
Учрашувда томонлар Тошкент вилояти ва Панжоб вилояти ўртасидаги ҳамкорликни “биродар ҳудудлар” сифатида ривожлантиришга келишиб олди.
Шунингдек, қишлоқ хўжалиги, тўқимачилик, туризм, чорвачилик тармоғи, чарм саноати ва инвестисиялар соҳаларидаги ҳамкорлик истиқболлари, ҳамда маданий ташаббусларни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Мезбон томон Ўзбекистон билан ҳамкорликни ривожлантиришга самимий қизиқиш билдириб, илгари сурилган таклиф ва ташаббусларни қўллаб-қувватлади.
Мирзаев Тошкент вилояти ўзаро манфаатли инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, бизнес доиралари ўртасида тўғридан-тўғри алоқаларни кенгайтириш ва саноат кооперациясини ривожлантиришга тайёр эканини таъкидлади.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом принял участие в совместном бизнес-форуме - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.02.2026
Ўзбекистон-Покистон қўшма бизнес форуми: қандай келишувларга эришилди
6 Феврал, 13:27
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0