Ўзбекистонда энг кўп корхона ташкил этган топ-5 давлат
Sputnik Ўзбекистон
Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарнинг катта улуши Хитой ва Россия ҳиссасига тўғри келмоқда. 13.03.2026
Ўзбекистон Миллий статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 март ҳолатига хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналарнинг сони 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 3 267 тага (21,1 %) ўсган. Жами 18 770 та корхонадан 4 365 таси қўшма корхоналар ва 14 405 таси хорижий корхоналар саналади.Фаолият юритаётган хорижий инвестициялар иштирокидаги корхона ва ташкилотлар таҳлил қилинганда, етакчи ўринни 5 257 та корхона билан (28 фоиз) Хитой эгаллайди.Ўзбекистон иқтисодиётига ўз капиталини киритиб, ҳиссасини қўшаётган мамлакатлар орасида Россия (17,1 фоиз), Туркия (11,6 фоиз), Қозоғистон (6,6 фоиз) ва Жанубий Корея (3,8 фоиз) ҳам алоҳида ўрин эгаллайди.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
