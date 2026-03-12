https://sputniknews.uz/20260312/uzbekistan-qoshma-korxonalar-56247516.html
Ўзбекистондаги қўшма корхоналар сони бўйича топ-5 давлат
2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестиция иштирокидаги 18 770 та корхона фаолият юритмоқда. Шундан 4 365 таси қўшма, 14 405 таси эса тўлиқ хорижий корхоналардир.
ТОШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестиция иштирокидаги 18 770 та корхона фаолият юритмоқда.Шундан 4 365 таси қўшма корхоналар, 14 405 таси эса тўлиқ хорижий компаниялардир. Қўшма корхоналарнинг асосий қисми Россия ҳиссасига тўғри келади. 1 март ҳолатига уларнинг сони 894 та. Кейинги ўринларда Хитой 770 та ва Туркия 502 та қўшма корхона билан қайд этилган.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ТОШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестиция иштирокидаги 18 770 та корхона фаолият юритмоқда.
Шундан 4 365 таси қўшма корхоналар, 14 405 таси эса тўлиқ хорижий компаниялардир.
Қўшма корхоналарнинг асосий қисми Россия ҳиссасига тўғри келади. 1 март ҳолатига уларнинг сони 894 та. Кейинги ўринларда Хитой 770 та ва Туркия 502 та қўшма корхона билан қайд этилган.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.