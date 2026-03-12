https://sputniknews.uz/20260312/uzbekistan-ipoteka-subsidiya-arizalar-56244943.html
Ўзбекистонда ипотека субсидиясига аризалар қабули бошланди: шартлар ва банклар рўйхати
Ўзбекистонда ипотека субсидиясига аризалар қабули бошланди: шартлар ва банклар рўйхати
16 март куни ипотека кредитлари бўйича субсидия учун аризалар қабули бошланади. Ариза берувчи камида 30 балл тўплаши, турар жойга эга бўлмаслиги ва кредит тарихи банк талабларига мос келиши керак.
ТОШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. 16 март куни ипотека кредитлари бўйича субсидия олиш учун аризалар қабул қилиш бошланади. Бу ҳақда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, субсидия олиш учун ариза берувчи ижтимоий мезонлар асосида баҳолаш натижасига кўра камида 30 балл тўплаши, шунингдек, кредит тарихи дастурда иштирок этувчи тижорат банкларидан камида биттасининг ички талабларига мос келиши керак.Аризаларни қуйидаги усуллар орқали топшириш мумкин:Вазирлик муҳим эслатма билан чиқди: ариза топшириш ва баҳолаш жараёнида OneID тизимидаги шахсий маълумотларни бошқариш панели орқали иштирок этувчи тижорат банкларига кредит тарихини баҳолаш учун тегишли маълумотлардан фойдаланишга рухсат берилган бўлиши керак. Шунингдек, кредит тарихини олишга нисбатан вақтинчалик чеклов ўрнатилмаган бўлиши лозим.Субсидияли ипотека кредитлари дастурида қуйидаги 15 та тижорат банки иштирок этади:"Агробанк", "Алоқабанк", "Асакабанк", "Asia Alliance Bank", "Бизнесни ривожлантириш банки", "Ҳамкорбанк", "Ипак йўли", "Ипотекабанк OTP Group", "Микрокредитбанк", "Orient Finans", "Трастбанк", "Туронбанк", "Халқ банки", "Ўзмиллийбанк" ва "Ўзсаноатқурилишбанк".
